Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood που σώθηκε από γιατρούς του ΕΣΥ – Παραλίγο να πεθάνει σε τροχαίο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη για μια υπόθεση που χαρακτήρισε ως «συγκλονιστικό δείγμα επιτυχίας του ΕΣΥ», χωρίς να κατονομάσει τον δισεκατομμυριούχο τουρίστα που βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Tom Greenwood, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους επιχειρηματίες στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο enikos.gr o Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο άνδρας έχει υποβληθεί σε χειρουργεία και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. «Από την Μύκονο, με δικά μας μέσα έγινε αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες δεν αναλάμβαναν», ενώ πρόσθεσε ότι άνθρωπος «παραλίγο να πεθάνει». Τέλος, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι το τροχαίο έγινε με μία γουρούνα.

Ο Greenwood είναι ιδρυτής και επικεφαλής της Volt, μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες fintech με έδρα το Λονδίνο, που εξειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις λεγόμενες υπηρεσίες open banking.

Η Volt, που δημιουργήθηκε το 2019, έχει εξελιχθεί σε βασικό παίκτη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και φτάνοντας αποτιμήσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν από τη Volt, ο Greenwood είχε ιδρύσει το 2005 την IFX Payments, μια εταιρεία fintech που δραστηριοποιήθηκε σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Την πούλησε αργότερα για περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας μια καθοριστική στιγμή στην επιχειρηματική του πορεία.

Με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο, θεωρείται ηγετική προσωπικότητα στην ψηφιακή τραπεζική και στην καινοτομία των πληρωμών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των παγκόσμιων συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στην ANZ Bank στη Μελβούρνη, ενώ η επιχειρηματική του δράση εκτείνεται από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τη βρετανική fintech σκηνή.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, “θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς”. Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι “αυτός θα πεθάνει”».

«Στείλαμε τότε το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έγινε δωρεά και οι δύο γιατροί του Κέντρου Υγείας που περιέθαλψαν τον τουρίστα, ταξίδεψαν μαζί του για την Αθήνα» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ο δισεκατομμυριούχος μπήκε σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργείο χθες το βράδυ, και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ όπου είναι σταθεροποιημένος» πρόσθεσε ο υπουργός.

