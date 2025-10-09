Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Δεν μου έδωσε ακόμα το προσκλητήριο…» – Η αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της Ηλιάννας Παπαγεωργίου

Enikos Newsroom

lifestyle

Ζενεβιέβ Μαζαρί
Φωτογραφία: Instagram/genevievevv

Μια μίνι συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην κάμερα του ALPHA.

Ζενεβιέβ Μαζαρί για τη Βίκυ Καγιά: «Βαρέθηκα, πέντε χρόνια με ρωτάτε το ίδιο πράγμα»

Το μέλος της κριτικής επιτροπής του φετινού GNTM απάντησε αναφορικά με κάποια σχόλια που έχει κάνει ο Νίκος Αποστολόπουλος τόσο για τον Άγγελο Μπράτη, όσο και για τον Έντι Γαβριηλίδη, που επίσης, συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή του ριάλιτι μόδας.

Μάλιστα, εμμέσως έκανε και μια αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της Ηλιάννας Παπαγεωργίου, λέγοντας με το γνωστό της χιούμορ «δεν μου έδωσε ακόμα το προσκλητήριο γάμου αλλά νομίζω είμαι καλεσμένη».

«Όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι»

«Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο πώς σχολιάζουμε τον άλλον, ακόμα και εάν δεν συμπαθούμε κάποιον. Είδατε πως απάντησε ο Άγγελος. Δεν στενοχωρήθηκε καθόλου», τόνισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για το σχόλιο του γνωστού σχεδιαστή προς τον Άγγελο Μπράτη, τον οποίο χαρακτήρισε «τοπική μοδίστρα».

Αναφερόμενη και στο σχόλιο για τον Έντι Γαβριηλίδη, για τον οποίο ο σχεδιαστής είπε ότι δεν τον γνωρίζει, η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε: «Το να μην ξέρει κάποιος έναν άνθρωπο, δεν είναι και πολύ όμορφο να θες να τον γνωρίσεις; Ο κύριος Αποστολόπουλος ξέρει όλη τη μόδα, ξέρει όλους τους νέους σχεδιαστές. Να αφήνουμε τη μόδα να μας γνωρίζει κόσμο, μην κλείνουμε μεγαλώνοντας. Και εγώ, όταν δεν ξέρω άνθρωπο, θέλω να τον μάθω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση της απόδειξης πληρωμής στα διόδια – Ο λόγος

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών – POS: Σε ποια περίπτωση θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο των προστίμων για τις επιχειρήσεις

Δυσοίωνοι προειδοποίηση από ειδικούς: Η AI θα ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να αφανίσει την ανθρωπότητα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις μπανάνες στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:31 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: «Δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν – Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση»

Για την αντίσταση που πρέπει να κάνει κανείς στον θόρυβο από τις πολλές φωνές που ακούγονται σ...
12:55 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά για Βασίλη Μπισμπίκη: «Με σόκαρε… Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω σχέση;»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη ρωτήθηκε η Δανάη Παππά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα ...
12:33 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός

Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, την οποία έχουμε παρακολουθ...
11:44 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Είδα UFO, ήρθε κοντά μου αλλά δεν με πήρε – Δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά μου, ταράχτηκα»

Η Ελένη Χατζίδου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη ότι είδε UFO, ανέφερε πως και...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης