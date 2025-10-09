Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Δεν μου έδωσε ακόμα το προσκλητήριο…» – Η αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της Ηλιάννας Παπαγεωργίου

Μια μίνι συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην κάμερα του ALPHA.

Το μέλος της κριτικής επιτροπής του φετινού GNTM απάντησε αναφορικά με κάποια σχόλια που έχει κάνει ο Νίκος Αποστολόπουλος τόσο για τον Άγγελο Μπράτη, όσο και για τον Έντι Γαβριηλίδη, που επίσης, συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή του ριάλιτι μόδας.

Μάλιστα, εμμέσως έκανε και μια αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της Ηλιάννας Παπαγεωργίου, λέγοντας με το γνωστό της χιούμορ «δεν μου έδωσε ακόμα το προσκλητήριο γάμου αλλά νομίζω είμαι καλεσμένη».

«Όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι»

«Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο πώς σχολιάζουμε τον άλλον, ακόμα και εάν δεν συμπαθούμε κάποιον. Είδατε πως απάντησε ο Άγγελος. Δεν στενοχωρήθηκε καθόλου», τόνισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για το σχόλιο του γνωστού σχεδιαστή προς τον Άγγελο Μπράτη, τον οποίο χαρακτήρισε «τοπική μοδίστρα».

Αναφερόμενη και στο σχόλιο για τον Έντι Γαβριηλίδη, για τον οποίο ο σχεδιαστής είπε ότι δεν τον γνωρίζει, η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε: «Το να μην ξέρει κάποιος έναν άνθρωπο, δεν είναι και πολύ όμορφο να θες να τον γνωρίσεις; Ο κύριος Αποστολόπουλος ξέρει όλη τη μόδα, ξέρει όλους τους νέους σχεδιαστές. Να αφήνουμε τη μόδα να μας γνωρίζει κόσμο, μην κλείνουμε μεγαλώνοντας. Και εγώ, όταν δεν ξέρω άνθρωπο, θέλω να τον μάθω».