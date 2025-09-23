Ζενεβιέβ Μαζαρί για τη Βίκυ Καγιά: «Βαρέθηκα, πέντε χρόνια με ρωτάτε το ίδιο πράγμα»

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την πρεμιέρα του GNTM. Οι ερωτήσεις, όμως, που της έγιναν για τη Βίκυ Καγιά, την έκαναν να αντιδράσει γι’ ακόμα μία φορά.

«Μου άρεσε πάρα πολύ η πρεμιέρα του GNTM. Όχι, δεν είχα την ψυχική ικανότητα να διαβάζω τα σχόλια στο Χ. Το Χ είναι ένας χώρος που είναι εύκολο να πεις τη χολή σου. Τη μέρα της πρεμιέρας ήθελα να ζήσω μόνο την αγάπη με τους συνεργάτες μου», είπε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Θα γίνει χαμός»

Σε ερώτηση για τα σχόλια που ανέφεραν πως «λείπει η Βίκυ Καγιά», η Ζενεβιέβ Μαζαρί απάντησε με τον δικό της τρόπο: «Ήταν τέλειο το επεισόδιο και να μας βλέπετε γιατί θα γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Θα γίνει χαμός».

Σε επόμενη ερώτηση, για το αν πιστεύει ότι λείπει η Βίκυ Καγιά από την τηλεόραση, η Ζενεβιέβ Μαζαρί είπε: «Ρε συ, είναι άδικο, γιατί πέντε χρόνια με ρωτάτε το ίδιο πράγμα. Και είναι γνωστή η σχέση μου με τη Βίκυ, εμένα προσωπικά δεν μου λείπει. Όμως δεν έχει σημασία τι νιώθω εγώ, σημασία έχει τι νιώθει ο κόσμος. Εγώ ελπίζω να του αρέσει το GNTM.

Έχω πει με όλους τους τρόπους ότι με ενοχλεί να με ρωτάτε συνέχεια για τη Βίκυ Καγιά, βαρέθηκα! Δεν το έχουμε κρύψει ούτε εγώ ούτε και η Βίκυ ότι δεν έχουμε καμία σχέση. Οπότε, το να με ρωτάτε είναι σαν να έχω χωρίσει και να με ρωτάτε αν μου λείπει ο πρώην μου. Δεν μου λείπει».