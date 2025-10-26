Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Ο 68χρονος φαίνεται πως φοβόταν εδώ και καιρό για την ζωή του» – Τα νέα στοιχεία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία Φοινικούντα δολοφονία
Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει να ανοίγουν ενδεχομένως τον δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία πρόκειται να ρίξουν φως στα θολά σημεία της υπόθεσης.

Τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα έχουν αναλυθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τα στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί στις ανακριτικές αρχές.

Το πιο κρίσιμο κενό, που καλούνται οι Αρχές να δώσουν απαντήσεις, είναι το πώς βρέθηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Οι Αρχές ιχνηλάτησαν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος και θεωρούν βέβαιο το γεγονός ότι υπήρξε και άλλο άτομο, το οποίο μετέφερε τον κατηγορούμενο από τον περιμετρικό της Καλαμάτας προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες.

«Φοβόταν για τη ζωή του»

Πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία αναφέρουν πως το θύμα φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

«Η εντολέας μου έχει πολύ καλή επαφή από τότε που γεννήθηκε με τον 68χρονο. Έχει πολλά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το έργο της ανακρίτριας. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και καιρό φοβόταν για τη ζωή του», είπε στο MEGA η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.

Η ανιψιά του 68χρονου από την πλευρά της τονίζει πως θα πρέπει να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για την υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει φαίνεται πως ανοίγουν το δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το καλύτερο ψωμί για απώλεια βάρους; Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 5 κορυφαίες επιλογές αδυνατίσματος

SuperAgers: Το μυστικό πίσω από την εξαιρετική μνήμη στα 80+

Ρύθμιση 120 δόσεων και χορήγηση των συντάξεων με χρέη: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις Χατζηδάκη για τις αλλαγές στις καταβολές των επιδοτήσεων

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον νέο φακό τεχνητής νοημοσύνης του Snapchat

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS εκτόξευσε πίδακα προς τον ήλιο
περισσότερα
16:31 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητεί η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απέστειλε η οικογένεια της 16χρονης, η οποία κατέρρ...
16:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κιλκίς: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες – Συνεργός του παρίστανε το τραυματισμένο παιδί τους

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το πο...
15:22 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Το βρέφος έχει εγκαύματα που καλύπτουν το 15% του σώματός του – Υπέστη και ανακοπή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το μόλις 18 μηνών βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από κα...
15:14 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Σύρος: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε 38χρονος μέσα στο σπίτι του 

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σύρο, καθώς ένας 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς