Αυτοκίνητο «βούτηξε»… σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μάνη – Δείτε το βίντεο

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Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν στη Μάνη, όπου ένα αυτοκίνητο κατέληξε… παρκαρισμένο σε μία πισίνα ξενοδοχείου.

Οι επισκέπτες που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα, άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι, να δουν τι έχει συμβεί. Τότε αντίκρισαν το όχημα ημιβυθισμένο σε μία πισίνα, όπως φαίνεται και σε βίντεο που μετέδωσε το Mega.

Όπως όλα δείχνουν, η οδηγός έκανε κάποιο λάθος χειρισμό με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταλήξει μέσα στην πισίνα, που ήταν γεμάτη νερό.

Η ίδια απεγκλώβισε ένα αγοράκι, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άλλοι δύο άνθρωποι και ένα σκυλάκι βγήκαν σώοι από το όχημα. Στις εικόνες καταγράφεται η οδηγός την στιγμή που επιχειρεί να βγάλει από το αυτοκίνητο και προσωπικά της αντικείμενα.

Δείτε το βίντεο: