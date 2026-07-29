Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι καπνοί ταξίδεψαν περίπου 100 χιλιόμετρα – Δείτε χάρτες

Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη, έχει διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, όπως δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo). Οι ισχυροί άνεμοι, με ριπές έως 111 χλμ/ώρα, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και οδήγησαν τον καπνό προς τα νότια

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

meteo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο έχει διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo).
  • Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με τη μέγιστη ριπή να φτάνει τα 111 χιλιόμετρα την ώρα.
  • Στη δορυφορική εικόνα από τον Meteosat-12 της EUMETSAT, αποτυπώνεται πως ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη ακολούθησε πορεία προς τα νότια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη, έχει διανύσει μία απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, όπως δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo).

Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, υπάρχουν και δύο τραυματίες» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, όπου η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αποτυπώνεται πως ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη ακολούθησε πορεία προς τα νότια, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η δορυφορική εικόνα εστιασμένη στην Κρήτη, καθώς και πίνακας με τους 8 μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες ριπές ανέμου, σε km/h, έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας.

meteo meteo

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ