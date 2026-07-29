Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι καπνοί ταξίδεψαν περίπου 100 χιλιόμετρα – Δείτε χάρτες

Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη, έχει διανύσει μία απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, όπως δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo).

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, όπου η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αποτυπώνεται πως ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη ακολούθησε πορεία προς τα νότια, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η δορυφορική εικόνα εστιασμένη στην Κρήτη, καθώς και πίνακας με τους 8 μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες ριπές ανέμου, σε km/h, έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας.