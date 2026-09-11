ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας με… το καλημέρα της σχολικής χρονιάς

Η ΟΛΜΕ προχωρά σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αντιδρώντας σε ελλείψεις προσωπικού, συγχωνεύσεις τμημάτων και το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης. Η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Φανή Πύρζα, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν αξιοπρεπείς υποδομές, ουσιαστικές επιμορφώσεις και αποτίμηση του διδακτικού έργου από ομότιμους συναδέλφους, αντί για κατηγοριοποίηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΟΛΜΕ εξήγγειλε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από 11 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
  • Οι κινητοποιήσεις οφείλονται σε ελλείψεις προσωπικού, συγχωνεύσεις τμημάτων με έως και 28 μαθητές, ενώ οι εκπαιδευτικοί ζητούν αξιοπρεπείς υποδομές και ουσιαστικές επιμορφώσεις.
  • Διαφωνούν με το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης που οδηγεί σε κατηγοριοποίηση, ζητώντας αποτίμηση του διδακτικού έργου από ομότιμους συναδέλφους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΟΛΜΕ προχωρά σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας, Φανή Πύρζα, πέρα από τα ευχολόγια για μία καλή σχολική χρονιά, η πραγματικότητα περιλαμβάνει ελλείψεις προσωπικού, συγχωνεύσεις και σύνθεση τμημάτων με έως και 28 μαθητές.

Η εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ, επεσήμανε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται καθημερινά στην τάξη από τους μαθητές τους και ζητούν αξιοπρεπείς υποδομές, ουσιαστικές επιμορφώσεις, καθώς και μια διαδικασία αποτίμησης του διδακτικού έργου, που θα πραγματοποιείται από ομότιμους συναδέλφους.

Διαφωνίες για τη διαδικασία αξιολόγησης

Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις στρέφονται και ενάντια στο ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο, σύμφωνα με την κ. Πύρζα, δεν συνιστά ουσιαστική αποτίμηση αλλά οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.

Οι στάσεις εργασίας αποφασίστηκαν για δύο λόγους, είπε, αναφέροντας «αυθαίρετες» υπερωρίες, που μπορεί να δίνουν οι διευθυντές των σχολείων για να καλύψουν κενά.

«Φανταστείτε ότι δύο σχολεία έχουν ανάγκη 20 ώρες το καθένα και κόβουν στη μέση ένα συνάδελφο», είπε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι πέντε υπερωρίες την εβδομάδα είναι το όριο και σπάνια δεν πληρώνονται.

Η επόμενη στάση εργασίας θα αφορά την αξιολόγηση, διαδικασία που δεν αποτελεί αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου αλλά οδηγεί σε κατηγοριοποίηση εκαπιδευτικών, όπως τόνισε η κυρία Πύρζα.

«Εγώ προσωπικά κάθε μέρα αξιολογούμαι από τους μαθητές μου. Αυτή τη στιγμή ζητάμε αξιοπρεπή σχολεία, επιμορφώσεις και δεν θέλουμε αυτού του είδους αξιολόγηση αλλά αποτίμηση του διδακτικού μας έργου από ομότιμους», πρόσθεσε.

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