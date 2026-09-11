Τρίκαλα: Αγιασμός στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί μέσα σε φυλακή

Στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τη λειτουργία του πρώτου δημοτικού σχολείου εντός σωφρονιστικού καταστήματος, ένα εγχείρημα που στοχεύει στην εξασφάλιση του δικαιώματος της μάθησης για τα παιδιά των κρατουμένων. Αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, καταπολεμά το στίγμα και ενισχύει την κοινωνική ένταξη, προσφέροντας στα παιδιά τα εφόδια και μια δεύτερη ευκαιρία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο αγιασμός για τη λειτουργία του πρώτου δημοτικού σχολείου, που στεγάζεται μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.
  • Κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της μάθησης για όλα τα παιδιά, αποτελώντας μια γέφυρα φροντίδας για τα παιδιά των κρατουμένων.
  • Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που αποδεικνύει ότι η παιδεία και η κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν να φτάσουν παντού, προσφέροντας στα παιδιά τα εφόδια και τη δεύτερη ευκαιρία που δικαιούνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει συχνά μαζί της χαμόγελα, αγωνία και προσδοκίες, αλλά για κάποιες οικογένειες το πρώτο κουδούνι έχει μια ακόμη πιο ουσιαστική σημασία.

Στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο αγιασμός για τη λειτουργία του πρώτου δημοτικού σχολείου που στεγάζεται μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα, παρουσία εκπαιδευτικών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αλλά και γονέων.

Το εγχείρημα αυτό, δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική δομή, αλλά μια γέφυρα φροντίδας για τα παιδιά των κρατουμένων. Κύριος στόχος, είναι να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της μάθησης για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες ή τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι οικογένειές τους.

Με τη δημιουργία αυτού του σχολείου γίνονται έμπρακτα βήματα για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση του στίγματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που αποδεικνύει ότι η παιδεία και η κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν να φτάσουν παντού, προσφέροντας στα παιδιά τα εφόδια και τη δεύτερη ευκαιρία που δικαιούνται στο μέλλον.

Όπως αναφέρεται πρόκειται για μία πρωτοπόρα εκπαιδευτική πρωτοβουλία, που φέρνει την ελπίδα, εκεί όπου η ανάγκη για στήριξη είναι μεγαλύτερη.

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