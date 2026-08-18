Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στο Βόλο

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Βόλο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τρεις πυρκαγιές ξέσπασα σήμερα το απόγευμα σε δασικές εκτάσεις στον Βόλο Μαγνησίας. Αρχικά εκδηλώθηκε φωτιά στα Αϊβαλιώτικα περίπου στις 18:00, στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά στον Σωρό στις στις 18:30, ενώ ένα τρίτο μέτωπο ξέσπασε στις Αλυκές στις 20:00

Και στα τρία μέτωπα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε καπνογόνα σημεία. Συγκεκριμένα επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 18:11, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αϊβαλιώτικα.