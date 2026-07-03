Akylas: «Φοβάμαι πως αν ερωτευτώ αυτή τη στιγμή, μπορεί να με πάει πίσω στη μουσική μου»

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, μίλησε ο Akylas. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος φέτος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, αναφέρθηκε στους γονείς του, και στη δύσκολη περίοδο που βιώνει ο πατέρας του, ενώ εξήγησε τον λόγο που ενώ τα φλερτ που δέχεται έχουν αυξηθεί, ο ίδιος τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Akylas είπε ότι: «Πολλά χρόνια το κυνηγάω, κάνω μουσική ενώ παράλληλα δουλεύω σε κουζίνες, από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν νομίζω πως θα τη ψωνίσω κάποια στιγμή».

Μιλώντας για τους γονείς του, ο τραγουδιστής ανέφερε πως: «Η μαμά έγινε σελέμπριτι, όπως έχω πει ξανά. Είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι, πολύ συγκινημένοι οι γονείς μου, και εγώ ο ίδιος. Εγώ με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις.

Μάλιστα πρόσφατα, τώρα που πήγα και Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας, τον είδα. Εντάξει, ήταν μια λίγο δύσκολη στιγμή, γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα στην υγεία του. Όσο εγώ ήμουν στη Eurovision, είχα και αυτό. Ήταν στο νοσοκομείο, με την καρδιά του, με τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μία δύσκολη κατάσταση, και μου ήταν και εμένα λίγο δύσκολο».

Στη συνέχεια, ο Akylas εξομολογήθηκε ότι: «Τα φλερτ έχουν αυξηθεί, αλλά εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να ανταποκριθώ αυτή τη στιγμή σε κάτι. Φοβάμαι πως αν ερωτευτώ αυτή τη στιγμή, και έρθει ένας άνθρωπος στη ζωή μου που θα μου πάρει το μυαλό, μπορεί να με πάει αυτό πίσω στη μουσική μου. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω με τίποτα αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι 100% συγκεντρωμένος εδώ».