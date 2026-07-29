Φωτιά σε δασική έκταση στο Ρέθυμνο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 ελικόπτερα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου, για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με τη σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης, σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.