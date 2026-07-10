Βίντεο-σοκ: Τρία αυτοκίνητα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Oδό

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Τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση αντίθετη από εκείνη της κυκλοφορίας προς το τελωνείο των Κήπων, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα e-evros.gr, oδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών αντιλήφθηκε τα οχήματα να κινούνται προς το μέρος του και κατέγραψε το περιστατικό με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο παρμπρίζ του φορτηγού.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται τα τρία αυτοκίνητα να κινούνται διαδοχικά και με ταχύτητα στην αντίθετη κατεύθυνση, πάνω σε αυτοκινητόδρομο όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που προκύπτουν από την καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας, τα δύο οχήματα έφεραν τουρκικές πινακίδες, ενώ το τρίτο έφερε ελληνικές.

Εξετάζεται πώς εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο σημείο εισήλθαν τα τρία αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο αν οι οδηγοί ακολούθησαν λανθασμένη πορεία κατά την είσοδό τους από κάποιον κόμβο ή αν παραβίασαν συνειδητά τους κανόνες κυκλοφορίας.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται επίσης να εξετάσουν αν τα τρία οχήματα κινούνταν συντονισμένα ή αν οι οδηγοί ακολουθούσαν διαδοχικά το προπορευόμενο αυτοκίνητο, χωρίς να αντιληφθούν εγκαίρως ότι είχαν εισέλθει στο λάθος ρεύμα.