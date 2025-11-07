Νορβηγία: Μία φορά την εβδομάδα ο ταχυδρόμος θα χτυπά την πόρτα των πολιτών – Η πρόταση της κυβέρνησης

Enikos Newsroom

διεθνή

Νορβηγία: Μία φορά την εβδομάδα ο ταχυδρόμος θα χτυπά την πόρτα των πολιτών – Η πρόταση της κυβέρνησης

Καθώς οι πολίτες στην Νορβηγία προχωρούν ταχύτατα στην υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων, είναι πιθανόν να βλέπουν τον ταχυδρόμο να περνά από το σπίτι μόνο μια φορά την εβδομάδα, αν η πρόταση της κυβέρνησης υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο.

Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιον-Ίβαρ Νίγκορντ πρότεινε σήμερα να μειωθεί η συχνότητα των παραδόσεων αλληλογραφίας, η οποία πραγματοποιείται μέρα παρά μέρα στη σκανδιναβική χώρα.

“Λαμβάνουμε όλο και λιγότερες επιστολές με το ταχυδρομείο και όλο και λιγότερες εφημερίδες διανέμονται” δήλωσε. Εάν η πρότασή του συγκεντρώσει μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, η αλληλογραφία θα διανέμεται στο μέλλον μια φορά και οι εφημερίδες “τουλάχιστον” τρεις φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, όσοι θέλουν πιο συχνές παραδόσεις αλληλογραφίας, θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Ένα τέτοιο μέτρο θα επέτρεπε στο κράτος να εξοικονομήσει περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο κορώνες (85 εκατομμύρια ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Εργατικών.

Το 2023, ο όγκος των επιστολών που παραδόθηκαν είχε μειωθεί κατά περισσότερο από 80% σε σχέση με την αρχή της χιλιετίας, σύμφωνα με τα νορβηγικά Ταχυδρομεία. Πέρυσι, μειώθηκε περαιτέρω κατά 11,4% σε σχέση με το 2023.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:06 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Politico: Βαθιά μέσα σε ένα βουνό της Νορβηγίας η Βρετανία ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ρωσία – Το σχέδιο, οι αδυναμίες και τα παγοθραυστικά

Μισό μίλι μέσα σε ένα βουνό στη βόρεια Νορβηγία, Βρετανοί και Νορβηγοί στρατιωτικοί καταστρώνο...
22:33 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία: Ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Η κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία, κατά την τελευταία συνεδρίασή της έλαβε την απόφαση για την ...
22:27 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Τζέιμς Γουότσον – Ήταν ένας από τους επιστήμονες που ανακάλυψαν τη δομή του DNA

Ο Τζέιμς Ντ. Γουότσον, ο οποίος μπήκε στο πάνθεον της επιστήμης σε ηλικία 25 ετών, όταν συμμετ...
22:12 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Προβλήματα στις ΗΠΑ από το shutdown: Χιλιάδες κάτοικοι σε ουρές για δωρεάν τρόφιμα στην Καλιφόρνια – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες άνθρωποι στην Καλιφόρνια σχηματίζουν ουρές περιμένοντας να πάρουν τρόφιμα από τις δωρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς