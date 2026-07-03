«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του;» – Αιχμηρή ανάρτηση Σαμαρά

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, έπεσε θύμα των Ρώσων φαρσέρ «Vovan & Lexus», νομίζοντας ότι συνομιλούσε με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου. Το περιστατικό προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

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Πολιτική

Ο Αντώνης Σαμαράς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ «Vovan & Lexus» έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε μία αιχμηρή ανάρτηση, ρωτώντας: «Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;».
  • Από την κυβέρνηση διαμηνύουν πως «Καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας» δεν προέκυψε και κάνουν λόγο για «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση» με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Θύμα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ «Vovan & Lexus» έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος. Ο κ. Ντόκος συμμετείχε στη συνομιλία έχοντας την εντύπωση πως μιλούσε με τον Ρουστέμ Ουσμέροφ, τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

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Η υπόθεση προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις και ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν να παρέμβουν, με ιδιαίτερα μάλιστα αιχμηρό τρόπο, ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με μία μόνο φράση, έθεσε ευθέως θέμα πολιτικής ευθύνης.

«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;», έγραψε ο κ. Σαμαράς στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει να εννοηθεί ότι, ύστερα από ένα τόσο σοβαρό περιστατικό που αφορά τον κορυφαίο σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, η παραμονή του στη θέση του, δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη.

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται να προστεθεί στην ευρύτερη και διαρκή κριτική που ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός προς την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς χρησιμοποιεί το όνομα του Θάνου Ντόκου, ως σημείο αναφοράς για να αμφισβητήσει τις επιλογές της κυβέρνησης.

Σε προηγούμενες δημόσιες παρεμβάσεις του, είχε δηλώσει με εμφανή ειρωνική διάθεση, ότι «ο πρωθυπουργός να ακούει Γεραπετρίτη, Ντόκο και όλο το ΕΛΙΑΜΕΠ», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι ακολουθεί μια στρατηγική την οποία ο ίδιος θεωρεί υπερβολικά υποχωρητική στα ελληνοτουρκικά και συνολικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

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«Καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας» στη φάρσα με τον Ντόκο, λένε από την κυβέρνηση

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με το βίντεο που δείχνει συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με τους Ρώσους φαρσέρ που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.»

«Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

 

 

 

 

 

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