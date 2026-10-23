Stoiximan GBL – Μιχάλης Μελής: Πρόθεση νομικής υποστήριξης στις ενέργειες της Δικαιοσύνης για τις καταγγελίες

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Την πρόθεση της Stoiximan GBL να παράσχει νομική υποστήριξη στις περαιτέρω ενέργειες της ελληνικής Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των καταγγελιών των τελευταίων ημερών εξέφρασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης, Μιχάλης Μελής.

Με δήλωσή του, ο κ. Μελής υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της Stoiximan GBL αποτελεί η διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και του κύρους του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ, αναφερόμενος παράλληλα στους επενδυτές, τους χορηγούς, τους συνεργάτες και συνολικά το οικοσύστημα του επαγγελματικού μπάσκετ.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι έχει τον θεσμικό ρόλο να διερευνήσει τις καταγγελίες και να αποδώσει τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύψουν.

Ο πρόεδρος της Stoiximan GBL ξεκαθάρισε ότι κύριο μέλημά του είναι η προστασία της διοργάνωσης, των ΚΑΕ, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών και όλων όσοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα από έκνομες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να δηλώσει η Stoiximan GBL τη νομική υποστήριξή της σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ελληνική Δικαιοσύνη, «προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Μιχάλης Μελής τόνισε ότι η συγκεκριμένη στάση αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων απέναντι στο φίλαθλο κοινό, «που μας παρακολουθεί και μας κρίνει».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Η Stoiximan GBL λειτουργεί με γνώμονα την διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και του κύρους του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ, των επενδυτών, των χορηγών, των συνεργατών και του συνολικού οικοσυστήματος του επαγγελματικού μπάσκετ.

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στην ελληνική Δικαιοσύνη που έχει τον θεσμικό ρόλο να διερευνήσει τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών και να αποδώσει τις όποιες ευθύνες προκύψουν στις σωστές διαστάσεις τους.

Κύριο μέλημα μου είναι να προστατευτεί από έκνομες πράξεις η Stoiximan GBL, οι ΚΑΕ, οι αθλητές, οι προπονητές, οι διαιτητές και όσοι συμμετέχουν στην διοργάνωση του Πρωταθλήματος γι’ αυτό και εκφράζω την πρόθεση μου να δηλώσουμε ως Stoiximan GBL την νομική υποστήριξη μας σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά.

Αυτή θεωρώ είναι η υποχρέωση όλων μας απέναντι στο φίλαθλο κοινό που μας παρακολουθεί και μας κρίνει».