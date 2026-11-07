Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Πειραιά – Έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης

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φωτιά Πειραιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Κριεζή στον Πειραιά το πρωί του Σαββάτου.
  • Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο Δήμος Πειραιά συνδράμει με υδροφόρες.
  • Έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης, ωστόσο οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά εντός του κτιρίου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Κριεζή στον Πειραιά.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, το πρωί του Σαββάτου 7/11.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 1ο ,2ο ,3ο και 4ο σταθμό Πειραιά. Ο Δήμος Πειραιά συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης .Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά εντός του κτιρίου ,χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.  Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

 

 

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