Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Πειραιά – Έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης

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Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Κριεζή στον Πειραιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, το πρωί του Σαββάτου 7/11.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 1ο ,2ο ,3ο και 4ο σταθμό Πειραιά. Ο Δήμος Πειραιά συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης .Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά εντός του κτιρίου ,χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.