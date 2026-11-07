Κορινθιακός Κόλπος: Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον 26χρονο δύτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (6/11/2026), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα» στον Κορινθιακό Κόλπο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, εξειδικευμένοι δύτες και εθελοντικές ομάδες διάσωσης.

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές της Κορίνθου, του Κιάτου και της Ιτέας, όταν ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του 26χρονου δύτη στην περιοχή της παραλίας «Στέρνα». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για στέλεχος του Στρατού Ξηράς, ο οποίος πήγε στην περιοχή για ερασιτεχνική κατάδυση.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλος μηχανισμός έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Έρευνες από θάλασσα, ξηρά και αέρα

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του 26χρονου συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, το αλιευτικό σκάφος «Άγιος Νικόλαος» Ν.Κ. 145, καθώς και δύο ιδιώτες δύτες που συνδράμουν στις υποβρύχιες έρευνες.

Παράλληλα, από ξηράς επιχειρεί περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί μέλη του Διασωστικού Σώματος Κορινθίων «Πήγασος».

Σημαντική είναι και η συμβολή του Συλλόγου Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου – Περαχώρας, τα μέλη του οποίου συμμετέχουν στις έρευνες με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), προκειμένου να ελεγχθεί από αέρος η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, ενισχύοντας τις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.