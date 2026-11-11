Ντέρτι: Ο Πασχάλης βάζει στο στόχαστρο ξανά τη Στέλλα

Το νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη φέρνει νέα ένταση, καθώς η Ξένια και ο Αλέκος αποφασίζουν να τους περάσουν από τη δική τους «ανάκριση», ενώ το ζευγάρι προσπαθεί να προστατεύσει τόσο τον έρωτά του όσο και το επικίνδυνο μυστικό που τους ενώνει.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να διορθώσει όσα κατέστρεψε με τον Μιχάλη και τη Ρένα, οδηγώντας τους δύο πρώην σε μια οριστική απόφαση για τη σχέση τους.

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα, μέσα από το πένθος τους, έρχονται ξανά πιο κοντά.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα σφίγγει τον κλοιό: ο Πασχάλης συνδέει τον Γιάννη με το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και το όπλο, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο τη Στέλλα, η οποία αναγκάζεται να πει ακόμη περισσότερα ψέματα, με τον φόβο να αποκαλυφθεί.

Ένα οικογενειακό τραπέζι γίνεται η πιο αμήχανη δοκιμασία για τη Στέλλα και τον Άρη.

Η αποκάλυψη της σχέσης Στέλλας – Άρη απειλεί να διαλύσει τον κόσμο του ΝΤΕΡΤΙ

Ξένια και Στέλλα έρχονται και πάλι σε ρήξη