ΕΛΑΣ – Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μέσω δηλώσεων των στελεχών του Μαριζέτας Αντωνοπούλου και Χάρη Αθανασιάδη, επιμένει στο ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης. Προτείνουν φορολόγηση της «καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης», δίνοντας παραδείγματα όπως μεγάλες πισίνες, γρήγορα κότερα και αυτοκίνητα 3000 κυβικών, ενώ εισηγούνται σταδιακή αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5% σε 15%. Το κόμμα υπολογίζει ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντληθούν 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με ταυτόχρονη πρόβλεψη για μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς

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Μαριζέτα Αντωνοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επιμένει στο ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, μέσω δηλώσεων στελεχών του.
  • Στελέχη του ορίζουν τον υπερπλούτο ως «μια 50άρα πισίνα σε ένα σπίτι» και «τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα», υπολογίζοντας έσοδα 600 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.
  • Προτείνεται επίσης αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων από 5% σε 15% σταδιακά, καθώς και φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, με ταυτόχρονη παροχή μεγαλύτερων φοροαπαλλαγών στους μισθωτούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιμένει στο ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης η ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, μέσω δηλώσεων στελεχών του. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή όπου αναφέρθηκε σε φορολόγηση της «καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης».

«Συμπολίτες μας που μένουν σε υπερυπερπολυτελή διαμερίσματα, σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω;» διερωτήθηκε

Και συνέχισε με τον ορισμό του υπερπλούτου, όπως εκείνη τον εξήγησε: «Μια 50άρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε είναι υπερπλούτος, τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος».

Επανέλαβε, δε, την πρόταση για αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι «με τη μία».

Χάρης Αθανασιάδης: Θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση

Το Σάββατο, ένα άλλο στέλεχος του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, ο Χάρης Αθανασιάδης είχε προβεί σε παρόμοιο σχόλιο. «Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε μάλιστα, ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια τον χρόνο μόνο φορολογώντας την» ανέφερε αρχικά ο κ. Αθανασιάδης.

Σε ερώτηση τι σημαίνει υπερπολυτελής διαβίωση, το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης».

Όσον αφορά τα μερίσματα σημείωσε: «Τα μερίσματα δεν αφορούν τον μισθό τον δικό σας και τον δικό μας. Η φορολογική κλίμακα δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία», τόνισε ο κ. Αθανασιάδης.

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