ΕΛΑΣ – Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που

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Επιμένει στο ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης η ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, μέσω δηλώσεων στελεχών του. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή όπου αναφέρθηκε σε φορολόγηση της «καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης».

«Συμπολίτες μας που μένουν σε υπερυπερπολυτελή διαμερίσματα, σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω;» διερωτήθηκε

Και συνέχισε με τον ορισμό του υπερπλούτου, όπως εκείνη τον εξήγησε: «Μια 50άρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε είναι υπερπλούτος, τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος».

Επανέλαβε, δε, την πρόταση για αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι «με τη μία».

Χάρης Αθανασιάδης: Θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση

Το Σάββατο, ένα άλλο στέλεχος του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, ο Χάρης Αθανασιάδης είχε προβεί σε παρόμοιο σχόλιο. «Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε μάλιστα, ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια τον χρόνο μόνο φορολογώντας την» ανέφερε αρχικά ο κ. Αθανασιάδης.

Σε ερώτηση τι σημαίνει υπερπολυτελής διαβίωση, το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης».

Όσον αφορά τα μερίσματα σημείωσε: «Τα μερίσματα δεν αφορούν τον μισθό τον δικό σας και τον δικό μας. Η φορολογική κλίμακα δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία», τόνισε ο κ. Αθανασιάδης.