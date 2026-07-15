Νέες εκρήξεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε κρίσιμες περιοχές του νότιου Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για νέα επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στην περιοχή.
LIVE Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Όλες οι εξελίξεις
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε την επιχειρησιακή ανάπτυξη άνω των 20 πολεμικών πλοίων και εκατοντάδων αεροσκαφών, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.
- Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε σε περιοχές του Ιράν, με αναφορές για περιστατικά σε πόλεις όπως η Αχβάζ, το νησί Κεσμ και το Μπαντάρ Αμπάς.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου ο ίδιος αποφασίσει να τερματιστούν, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις σε ιρανικά πρόσωπα και οργανισμούς.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν, με την Ουάσινγκτον να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε επιχειρησιακή ανάπτυξη περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Βρετανικό ΥΠΕΞ: Καλεί τον Ιρανό επιτετραμμένο για τη δράση των Φρουρών της Επανάστασης
Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο στο Λονδίνο, Αλί Νασεμίφαρ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ρόλο που αποδίδει στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC-QF) σε σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.
Σε ανακοίνωσή του, το Foreign Office υποστήριξε ότι η δράση των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας «υπονομεύει την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, συνεχίζει να εντείνει τις «εχθρικές ενέργειές» της.
Το Λονδίνο ανέφερε επίσης ότι η κλήση του Ιρανού επιτετραμμένου αποτελεί συνέχεια των μέτρων που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα με στόχο, όπως σημείωσε, να καταστήσει το ιρανικό καθεστώς υπόλογο.
BREAKING: UK Foreign Office summons Iranian Chargé d’affaires
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 14, 2026
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Αναφορά για αμερικανικό πλήγμα στην πόλη Ντελοράν
Νέα επίθεση στην πόλη Ντεχλοράν, στη νοτιοδυτική επαρχία Ιλάμ του Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, κάνοντας λόγο για πλήγμα από «αμερικανικά εχθρικά βλήματα».
Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τον απολογισμό του περιστατικού.
🚨🇺🇸🇮🇷US Aggression Targets Dehloran, Ilam Province, Near Iran-Iraq Border
▪️A site in Dehloran city, Ilam province, near the Iran-Iraq border, was struck by US projectiles moments ago.#Iran #Dehloran #Ilam #USStrikes #IranWar #BreakingNews pic.twitter.com/XP27kBjhAc
— Raaz News – En (@raaznewsen) July 14, 2026
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«Κουβέιτ: Υπό έλεγχο η φωτιά μετά το ιρανικό πλήγμα».
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, η οποία αποτέλεσε στόχο ιρανικής επίθεσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της χώρας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.
Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό.
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Μπαγκαεΐ: «Ειδεχθές έγκλημα πολέμου» η αμερικανική επίθεση στη Χορμοζγκάν
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε την αμερικανική επίθεση σε φυλάκιο δασοφυλάκων στην επαρχία Χορμοζγκάν ως «το τελευταίο παράδειγμα ειδεχθών εγκλημάτων πολέμου των ΗΠΑ».
Αναφερόμενος στο πλήγμα που σημειώθηκε την Τρίτη το πρωί στο χωριό Σέιντ Τζοβζάρ, στην κομητεία Χατζιαμπάντ της βόρειας Χορμοζγκάν, ο Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι η «λίστα των αμερικανικών εγκλημάτων κατά των Ιρανών μεγαλώνει καθημερινά», κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι αποκαλύπτει συνεχώς «νέα επίπεδα εχθρότητας» απέναντι στην Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση σκοτώθηκαν τρία μέλη της οικογένειας του δασοφύλακα Τζαβάντ Χασανζαντέχ. Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το περιστατικό αποτελεί, όπως υποστήριξε, το πιο πρόσφατο σε μια σειρά αμερικανικών ενεργειών τους τελευταίους μήνες, τις οποίες η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «εγκλήματα πολέμου».
Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei says a US attack on a ranger post in Hormozgan killed three members of a ranger’s family, describing it as “the latest example of America’s heinous war crimes.”
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— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2026
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Συναγερμός κοντά στην πόλη Χατζιαμπάντ
Βλήμα έπληξε περιοχή κοντά στην πόλη Χατζιαμπάντ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές από το περιστατικό.
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Ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο την κυβέρνηση της επαρχίας Χορμοζγκάν.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ήχοι που ακούγονται κατά διαστήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, σε παράκτιες πόλεις και σε νησιά του Περσικού Κόλπου συνδέονται με τις εξελίξεις και τις συγκρούσεις στην περιοχή των Στενών.
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Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου ο ίδιος αποφασίσει να τερματιστούν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ενεργειακές υποδομές της χώρας θα αποτελέσουν «το τελευταίο χαρτί» που θα χρησιμοποιηθεί.
Μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν «όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας» του Ιράν, καθώς και γέφυρες, έως ότου η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
JUST IN – Trump says strikes on Iran will continue until I say it’s enough. pic.twitter.com/fFv5r26vn3
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2026
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Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανική βάση στην Ιορδανία
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουουάφ Σάλτι, στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικό έδαφος θα αντιμετωπίζεται με αντίποινα.
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Ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα στο Μπουσέρ
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ.
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Εκρήξεις στο Μπαμπούρ, το Τσαμπάχαρ και το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς
Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στο Μπαμπούρ και το Τσαμπάχαρ, στο νότιο Ιράν, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, αν και η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων αυτών δεν ήταν άμεσα γνωστή.
Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει νέα έκρηξη στο Μπαντάρ Αμπάς, υποστηρίζοντας ότι επλήγη ακόμη μία περιοχή της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες για τις ζημιές και τις συνθήκες του περιστατικού αναμένονται μετά την αρχική αποτίμηση.
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Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν
Σε μια ακόμη κίνηση κλιμάκωσης της πίεσης προς την Τεχεράνη, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος ιρανικών προσώπων, οργανισμών και πλοίων.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Jazeera, η σχετική γενική άδεια προβλέπει μια μεταβατική περίοδο για τη διακοπή ορισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και τη δυνατότητα περιορισμένων συναλλαγών που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Επιπλέον, επιτρέπει την εκφόρτωση φορτίων που συνδέονται με ορισμένα από τα πρόσωπα ή τα πλοία που εντάχθηκαν στη λίστα κυρώσεων στις 14 Ιουλίου, όπως διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.
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Έκρηξη στην πόλη Αχβάζ
Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε σε περιοχές του Ιράν, με την κρατική τηλεόραση IRIB να μεταδίδει ότι καταγράφηκε περιστατικό στην πόλη Αχβάζ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν αναφερθεί σε εκρήξεις στην Αντιμέσκ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επρόκειτο για «ελεγχόμενες εκρήξεις» και όχι για εχθρική ενέργεια.
BREAKING: Iran’s state broadcaster IRIB is reporting that another explosion was reported in the city of Ahvaz, in southern Iran, and several explosions were heard on Qeshm Island.
🔴 LIVE updates: https://t.co/zJbTvMqj8F pic.twitter.com/41NDdxHPBv
— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2026
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CENTCOM: Κατηγορίες κατά του Ιράν για επιθέσεις σε αμάχους
Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) κατηγόρησε το Ιράν ότι πραγματοποιεί στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων στην ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν επτά εμπορικά πλοία την τελευταία εβδομάδα.
Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα σχεδόν δώδεκα μέλη πληρωμάτων εμπορικών πλοίων να χάσουν τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να τραυματιστούν.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει δεκάδες πυραύλους και drones προς γειτονικές χώρες του Κόλπου, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «θα καταστήσουν το Ιράν υπόλογο» για ενέργειες που, όπως ανέφερε, συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/epNbgbDaOP
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026
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