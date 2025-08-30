Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας λέει ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά drones

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας λέει ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά drones
Το υπουργείο Άμυνας στην Ρωσία, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), περιλαμβανομένων 18 πάνω από την προσαρτημένη από τη Μόσχα, Κριμαία, μεταξύ των ωρών 07:00 και 11:00 σήμερα.

Τα άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τη δυτική ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι κατέστρεψε 86 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

