ΚΚΕ: Καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης να ανακαλέσει την άδεια εισόδου στις ΗΠΑ για τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μ. Αμπάς, και την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, απαγορεύοντας τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου θα συζητηθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα και θα τεθεί θέμα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους».

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό «την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ, ετοιμάζει ‘μετά βαϊων και κλάδων’ υποδοχή στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, στηρίζοντας το κράτος-δολοφόνο που ευθύνεται για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα».

«Αυτό που επείγει είναι να καταγγείλει την επικίνδυνη απόφαση των ΗΠΑ, αξιοποιώντας και την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ζητήσει την ανάκληση της και να προχωρήσει στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής του 2015», καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Τρία ψέματα και μία μισή αλήθεια τις τελευταίες ημέρες για το ΕΣΥ

Μακροζωία: Τα πριγκιπικά μυστικά για να ζήσετε περισσότερα από 100 χρόνια – Τι μας συμβουλεύει ο Prince Mario-Max Schaumbur...

ΕΛΣΤΑΤ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες έρευνες

Γερμανία: Ο αριθμός των ανέργων στη χώρα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία

iPhone: Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay

Αστρονόμοι εντόπισαν τον πρώτο εξωπλανήτη σε δίσκο πολλαπλών δακτυλίων γύρω από αστέρι – «Αξιοσημείωτη ανακάλυψη»
περισσότερα
16:49 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Παραστατίδης: «Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου» – Η απάντηση Παπαϊωάννου

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Στέφανου Παραστατίδη και τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, μ...
16:09 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος για αναμενόμενες εξαγγελίες πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: Θα είναι είτε ψέματα είτε «μέτρα» βρώμικα για εξυπηρέτηση λαμογιών ή εθνικά επιζήμια

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, για τις αναμενόμε...
15:22 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη Δημοκρατία

Για ενέργειες που υπονομεύουν τη Δημοκρατία κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζοντας την επίθεση στο...
14:34 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του Νεκτάριου Σαντορινιού για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Δήλωση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα με τον συμ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix