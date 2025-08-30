Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό, νεκρός ο οδηγός – «Έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό, νεκρός ο οδηγός – «Έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό το όχημα να πέσει σε γκρεμό κοντά στην Σταυρακιανή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και την 3η ΕΜΑΚ. Δυστυχώς, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Creta24, ο άτυχος Μιχάλης πήγαινε κάθε Σάββατο στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές Ηρακλείου, για αγροτικές εργασίες, μόνο που η σημερινή ημέρα ήταν μοιραία. Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σήμερα, όταν έχασε την ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο.

Ένας ηλικιωμένος μάρτυρας τους ατυχήματος, περιέγραψε στην ιστοσελίδα τα όσα συνέβησαν. Όπως λέει, ο ίδιος κλάδευε λεμόνια όταν άκουσε ένα έντονο μαρσάρισμα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε το όχημα του ηλικιωμένου να κάνει «άλμα», όπως περιέγραψε, να σπάει μια ελιά και να καταλήγει στον γκρεμό και να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Γύρισα και είδα μια σκόνη και τον ουρανό του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πήδηξε, δεν ακούμπησε στον γκρεμό. Έκανε “άλμα”, χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, διέλυσε και έσπασε μια ελιά», λέει.

Ο αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε, φώναξε το όνομα του ηλικιωμένου αλλά ο ίδιος δεν αποκρίθηκε ποτέ…

«Ο άνθρωπος έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει. Φώναξα “Μιχάλη” αλλά τίποτα…».

Δείτε φωτογραφίες:

Ο αυτόπτης μάρτυρας του σοκαριστικού τροχαίου κοντά στις Δαφνές

 

σχολίασε κι εσύ

15:55 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

