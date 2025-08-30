Ευρωμπάσκετ 2025: Δεν θα αγωνιστεί με την Κύπρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Κάτι που ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και μέρες, επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του δεύτερου αγώνα της Εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ με την Κύπρο.

Η «γαλανόλευκη» δεν θα έχει στην αποστολή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκειμένου ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας να ξεκουραστεί ενόψει της δύσκολης συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Σπανούλης προτίμησε να ξεκουράσει τον Greek Freak, με δεδομένο πως σε λιγότερο από 20 ώρες από τη λήξη του αποψινού αγώνα, η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Γεωργία σε ένα κομβικό ματς (31/8, 15:00).

Αναλυτικά η αποστολή: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο

