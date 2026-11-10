Πύργος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Στη φυλακή 2 συλληφθέντες 

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Συμμορία που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στον Πύργο Ηλείας, ακόμη και σε ανήλικους μαθητές μέσα σε σχολικά συγκροτήματα, εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών προέκυψαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε περισσότερους από 70 χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, έπειτα από την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη έντεκα μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος συνολικά 13 εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, καθώς και για προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Την εξάρθρωση πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ύστερα από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα.

Η δράση της συμμορίας και η διακίνηση σε σχολεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η δράση των κατηγορουμένων εκτεινόταν από τις αρχές Ιουνίου του 2025 έως και τις αρχές Απριλίου του 2026. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα, με διακριτούς ρόλους και επιμέρους υποομάδες, με σκοπό τη διακίνηση κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης στην περιοχή του Πύργου.

Τα μέλη της συμμορίας φέρονται να πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και προαύλια σχολείων, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες ακόμη και ανήλικους μαθητές, με τη διακίνηση να πραγματοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Από την έρευνα εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών σε περισσότερους από 70 χρήστες, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25.000 ευρώ.

Τα ναρκωτικά, τα όπλα και ο εμπρηστικός μηχανισμός που κατασχέθηκαν

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αλλά και των κατ’ οίκον ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας της Ανακρίτριας Ηλείας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και άλλα αντικείμενα.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

188,7 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης.

80,1 γραμμάρια κοκαΐνης.

13,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (πάστα).

Ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός.

Μία κροτίδα.

Δύο μαχαίρια.

Ένα αεροβόλο όπλο.

Το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ.

Πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερα από τα μέλη της ομάδας είχαν απασχολήσει τις Αρχές και κατά το προηγούμενο διάστημα, καθώς είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για επιμέρους υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, αλλά και για κατοχή εκρηκτικών και όπλων.

Στη φυλακή 2 συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες, ένας 19χρονος και ένας 21χρονος, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας και μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια κρίθηκαν προφυλακιστέοι.