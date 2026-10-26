Βίντεο ντοκουμέντο: Ληστές μπούκαραν σε χρυσοχοείο στη Σπάρτη με κλεμμένο αυτοκίνητο – Η επέμβαση 2 αστυνομικών εκτός υπηρεσίας

Στόχος ληστείας έγινε χρυσοχοείο στη λεωφόρο Παλαιολόγου, στη Σπάρτη, τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) όταν τρεις δράστες επιχείρησαν να εισβάλουν στο κατάστημα χρησιμοποιώντας κλεμμένο αυτοκίνητο. Η επιχείρησή τους διακόπηκε από την παρουσία δύο αστυνομικών εκτός υπηρεσίας, ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στη σύλληψη και των τριών κακοποιών μέσα σε περίπου ένα 24ωρο.

Το σχέδιο και η απόπειρα εισβολής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Notospress, οι τρεις δράστες είχαν προηγουμένως κλέψει ένα Nissan Sunny από την οδό Ευαγγελιστρίας στη Σπάρτη. Λίγο πριν από τις 03:00, φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες full face, έφτασαν στο χρυσοχοείο, με σκοπό να αφαιρέσουν κοσμήματα και ρολόγια από τις βιτρίνες.

Αφού ανέβηκαν με το όχημα στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημα, οι δύο κατέβηκαν από αυτό, ενώ ο οδηγός έκανε όπισθεν και έπεσε με δύναμη πάνω στη βιτρίνα. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, ωστόσο τα προστατευτικά ρολά βαρέως τύπου εμπόδισαν την είσοδό τους.

Οι δράστες συνέχισαν την προσπάθειά τους, χτυπώντας τα ρολά τέσσερις φορές με το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς σύρθηκε κάτω από τα ρολά και επιχείρησε να μεταφέρει κοσμήματα στον συνεργό του. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

Η παρέμβαση των αστυνομικών εκτός υπηρεσίας και η διαφυγή των δραστών

Την ώρα της ληστείας, δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας και συμμετείχαν σε αθλητικό δρώμενο αντιλήφθηκαν τον συναγερμό. Μετέβησαν στο σημείο με το όχημά τους, φωτίζοντας το κατάστημα και επιχειρώντας να σταματήσουν τους δράστες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τελευταίοι τούς επιτέθηκαν με υγρό πυροσβεστήρα που είχαν μαζί τους και στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν. Ο οδηγός και ένας συνεργός του επιβιβάστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ οι δύο αστυνομικοί τούς καταδίωξαν πεζή.

Ο τρίτος δράστης παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα ρολά. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, προσπάθησε να απεγκλωβιστεί και τελικά τα κατάφερε λίγο πριν επιστρέψουν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια, διέφυγε προς την αντίθετη κατεύθυνση, μέσα από τα γύρω στενά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Η Αστυνομία είχε ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό και ξεκίνησε έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Τα ίχνη που οδήγησαν στις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης αξιοποίησαν τις καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας και συγκέντρωσαν στοιχεία από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες.

Κατά τη διαφυγή του, το κλεμμένο αυτοκίνητο άφηνε πίσω του θραύσματα από τη σπασμένη βιτρίνα, τα οποία συνέβαλαν στην έρευνα.

Ακολουθώντας τα ίχνη, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην περιοχή των Αμυκλών. Παράλληλα, το πρόσωπο ενός από τους εμπλεκομένους είχε καταγραφεί από τις κάμερες.

Η αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οδήγησε αρχικά στη σύλληψη του ενός δράστη. Aκολούθησε η σύλληψη και των άλλων δύο, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και οι τρεις μέσα σε περίπου 24 ώρες από τη διάρρηξη.

Μεγάλες ζημιές οι ζημιές στο κατάστημα

Παρά την ένταση της επίθεσης, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ελάχιστα κοσμήματα. Αντίθετα, οι υλικές ζημιές στο κατάστημα ήταν σημαντικές, καθώς η επανειλημμένη πρόσκρουση του αυτοκινήτου προκάλεσε φθορές στη βιτρίνα και στα προστατευτικά ρολά.

Επιπλέον, πολλά ρολόγια που βρίσκονταν στη βιτρίνα καταστράφηκαν κάτω από τους τροχούς του οχήματος, με τον επιχειρηματία να διαπιστώνει ότι το κόστος των ζημιών ξεπερνούσε την αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν.