Σουηδία: «Μπλόκο» σε ChatGPT και Claude στους κυβερνητικούς υπολογιστές – Φόβοι για διαρροή ευαίσθητων δεδομένων

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Περιορισμούς στη χρήση των δημοφιλών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT και Claude επιβάλλει η σουηδική κυβέρνηση, απαγορεύοντας στους εργαζομένους των κυβερνητικών υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τις μη εγκεκριμένες εκδόσεις τους στους υπηρεσιακούς υπολογιστές. Πίσω από την απόφαση βρίσκονται ανησυχίες για την ασφάλεια των πληροφοριών και τον κίνδυνο έκθεσης ευαίσθητων κρατικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το Euronews, η απόφαση ελήφθη έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος σχετικά με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης από εργαζομένους στη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών. Από τον έλεγχο προέκυψαν προβληματικές πρακτικές στη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων.

Ο φόβος για τα ευαίσθητα κρατικά δεδομένα

Οι σουηδικές αρχές ανησυχούν ότι η εισαγωγή εμπιστευτικών ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών σε πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς τις απαραίτητες συμφωνίες προστασίας δεδομένων, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Ειδικότερα, εκφράζονται φόβοι ότι οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, εφόσον δεν υπάρχουν συμβατικές εγγυήσεις για τον τρόπο διαχείρισής τους.

Η χρήση μη εγκεκριμένων τεχνολογικών εφαρμογών από εργαζομένους, χωρίς την έγκριση ή την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών πληροφορικής, είναι γνωστή ως «shadow IT».

«Μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια των πληροφοριών μας», προειδοποίησε ο Μίκαελ Βέτερκραντς, διευθυντής ψηφιοποίησης στα Κυβερνητικά Γραφεία της Σουηδίας, αναφερόμενος στη χρήση τέτοιων εφαρμογών.

Γιατί επιτρέπεται το Copilot της Microsoft

Παρά τους περιορισμούς σε ChatGPT και Claude, η σουηδική κυβέρνηση δεν απαγορεύει συνολικά τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντιθέτως, προτείνει ως εναλλακτική λύση το Copilot της Microsoft, το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειάς του.

Σύμφωνα με το Euronews, η χρήση του καλύπτεται από ειδική συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της Microsoft και της σουηδικής κυβέρνησης, η οποία προβλέπει όρους για την προστασία και τη διαχείριση των δεδομένων.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν επομένως να συνεχίσουν να αξιοποιούν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία τους, αλλά μόνο υπό αυστηρότερους κανόνες και ελέγχους ασφαλείας.

Ποιοι θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ChatGPT και Claude

Η απαγόρευση δεν είναι απόλυτη, καθώς ένας περιορισμένος αριθμός εργαζομένων θα διατηρήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ChatGPT και Claude.

Ωστόσο, η χρήση τους θα επιτρέπεται αποκλειστικά μέσω ειδικής πλατφόρμας ψηφιακών βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία έχει αναπτύξει η σουηδική κυβέρνηση για να εξασφαλίζει μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση των πληροφοριών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να περιορίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη χρήση εξωτερικών εφαρμογών.

Περιορισμοί και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Αντίστοιχα μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί και σε άλλους σουηδικούς κρατικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Sveriges Radio, τον οποίο επικαλείται το Euronews, περιορισμοί στη χρήση των ChatGPT και Claude ισχύουν επίσης στη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία και στο Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Φροντίδας.

Παράλληλα, η Σουηδική Αρχή Επιβολής του Νόμου εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ανάλογων περιορισμών.

Στη λίστα των μη εγκεκριμένων εφαρμογών και το DeepSeek

Τα ChatGPT και Claude προστίθενται στο κινεζικό DeepSeek, το οποίο περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση από τη σουηδική κυβέρνηση, λόγω ανησυχιών για την προστασία των δεδομένων.

Όπως αναφέρει το Euronews, την προηγούμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν επίσης απαγόρευση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της κινεζικής εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απόφαση της Σουηδίας αναδεικνύει το ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριών στη δημόσια διοίκηση, καθώς οι κυβερνήσεις επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς να εκθέτουν ευαίσθητα δεδομένα σε μη εγκεκριμένες πλατφόρμες.