Πειραιάς: «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους» διαμηνύουν οι λιμενεργάτες – Δεμένα τα πλοία, στο πλευρό τους ο Δημήτρης Κουτσούμπας

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση των λιμενεργατών στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης των Λιμενεργατών και των Εργαζομένων στα Λιμάνια. Εργαζόμενοι, σωματεία, μαθητές και φοιτητές δίνουν το «παρών» στην κινητοποίηση, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους.

Δεμένα παραμένουν για ένα ολόκληρο 24ωρο τα πλοία σε επτά λιμάνια της χώρας, λόγω της πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία. Η κινητοποίηση αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Στην κινητοποίηση στον Πειραιά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, μαθητές από σχολεία της πόλης, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, φοιτητικοί σύλλογοι και εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα των εργαζομένων στα λιμάνια.

Στην κινητοποίηση στον Πειραιά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, μαθητές από σχολεία της πόλης, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, φοιτητικοί σύλλογοι και εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα των εργαζομένων στα λιμάνια.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέτρα ασφάλειας, καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας απασχόλησης, καθώς και υποχρεωτική παρουσία γιατρών στα πλοία.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, συμμετέχει με 24ωρη απεργία.

Υπενθυμίζεται ότι στον Πειραιά είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, ενώ η ΠΕΝΕΝ είχε καλέσει σε προσυγκέντρωση, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, απέναντι από το ΝΑΤ.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα λιμάνια αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τις 25 Νοεμβρίου, καθώς και συλλαλητήρια.

Κουτσούμπας: «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους – Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης»

Στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά έδωσε το «παρών» ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στην κινητοποίηση των λιμενεργατών.

Όπως δήλωσε, σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις πέντε ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν, στέλνοντας, όπως ανέφερε, ένα ηχηρό μήνυμα:

«Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών».

Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους απεργούς, τονίζοντας: «Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί», ενώ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με το σύνθημα: «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!», τόνισε.