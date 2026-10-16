Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα, δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη»

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Για την αποπομπή της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsmax το βράδυ της Πέμπτης (15/10).

«Δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη»

Ο Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος και έκπληκτος» από όσα διάβασε για την κυρία Γκίλφοϊλ ενώ όταν ρωτήθηκε είπε «δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να τη δώσω χάρη».

Η αναφορά Τραμπ στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε με αφορμή ερώτημα του δημοσιογράφου ότι η πρώην – πλέον – Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές περιπέτειες και αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της δώσει χάρη.

«Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Απογοητεύτηκα από οσα διάβασα, δεν της έχω μιλήσει» απάντησε αρχικά ο κ. Τραμπ.

Στη συνέχεια είπε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ «τη γνώριζα για χρόνια, ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, δεν την ήξερα τόσο τόσο καλά», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη σχέση της με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Επιπροσθέτως τόνισε ότι, «το ενδιαφέρον ήταν ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα ως πρέσβης γι αυτό είμαι απογοητευμένος».

«Είναι ικανή αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος και απογοητεύτηκα» είπε τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.