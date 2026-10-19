Τύρναβος: Αιφνίδιος θάνατος 53χρονου μέσα στο σπίτι του – Τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του

Τραγωδία σημειώθηκε στον Τύρναβο, όπου ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιό του, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (19/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, ο 53χρονος επέστρεψε το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι του και συνομίλησε με τη μητέρα του, προτού αποσυρθεί στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί.

Τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του

Περίπου στις 5 το πρωί, ο αδελφός του, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε ξυπνήσει για να πάνε μαζί στη δουλειά, μπήκε στο δωμάτιο για να δει τι συμβαίνει. Εκεί τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του και επιχείρησε αμέσως να τον επαναφέρει, ενώ παράλληλα κάλεσε ασθενοφόρο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του 53χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί άμεσα.