Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα emvolio.gov.gr για τον προγραμματισμό ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, με τα πρώτα ραντεβού για το εμβόλιο, να έχουν ήδη οριστεί.

Από σήμερα οι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό

Η εμβολιαστική διαδικασία άρχισε σήμερα, Δευτέρα (19/10) στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τις νοσηλείες λόγω COVID-19 καταγράφουν αύξηση των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Ειδικότερα, κατά την εβδομάδα από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές, έναντι 80 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τη λοίμωξη COVID-19.

Για τις συγκεκριμένες ομάδες, η πρόληψη και η προστασία από τη νόσο παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς είναι πιο ευάλωτες στην εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών.