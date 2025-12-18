Κορονοϊός: 99 νέες εισαγωγές και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα – Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την γρίπη

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ μείωση καταγράφει η θετικότητα για COVID-19, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 8-14 Δεκεμβρίου.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε ανοδική τάση, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την εβδομάδα 49/2025.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 50/2025 καταγράφηκαν 99 νέες εισαγωγές COVID19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=104).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 50/2025 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 50/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 412.

✓ Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που μέχρι τα μέσα Οκτώβρη ήταν το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Κατά τις εβδομάδες 43-44, καταγράφηκε επικράτηση της ΝΒ.1.8.1.

✓ Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται άνω του επιδημικού ορίου έναρξης της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης από την εβδομάδα 48/2025, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

✓ Κατά την εβδομάδα 50/2025 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 50/2025 έχουν καταγραφεί 9 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 1/2024 έως την εβδομάδα 50/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 149.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 50/2025, μεταξύ 1.570 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 82 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 81 τύπου Α και ένα τύπου Β.

✓ Από τα 64 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 39 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 25 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έξι στελέχη Α(Η3) έχουν αναλυθεί φυλογενετικά από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης (Β. και Ν. Ελλάδος) και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ του Α(Η3). Σύμφωνα με εκτίμηση του ECDC (20/11/2025), ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται

υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, δείχνοντας τάση ανόδου στο δίκτυο επιτήρησης SARI.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

