Ιωάννης Παπαζήσης: «Ο γιος μου, ο Ιάσονας, είναι ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ» – ΒΙΝΤΕΟ

  • Ο Ιωάννης Παπαζήσης φιλοξενήθηκε στο «The 2Night Show» και γιόρτασε ζωντανά τα 20 χρόνια του στην τηλεόραση, μιλώντας για την πορεία του και τη σχέση του με την τέχνη.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως από το 2012 και μετά άρχισε να αρνείται προτάσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που τον εκφράζουν, παρά στα χρήματα ή στην «λέξη καριέρα».
  • Ο γιος του, Ιάσονας, περιγράφεται ως ο καλύτερος φίλος του, διδάσκοντάς τον την αξία της χαράς και της παιδικότητας, ενώ μια παρατήρησή του τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη στάση του απέναντι στην τέχνη και τη ζωή.
Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (1/12), φιλοξενήθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης. Ο γνωστός ηθοποιός γιόρτασε ζωντανά τα 20 χρόνια του και μίλησε για την πορεία του, αποκαλύπτοντας πότε άρχισε να αρνείται σειρές, πώς εξελίχθηκε η σχέση του με την τέχνη και τι του διδάσκει ο γιος του.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης εξήγησε ότι μέχρι το 2012 δεν μπορούσε να αρνηθεί καμία πρόταση, λόγω των ευκαιριών και της μεταβατικής φάσης της τηλεόρασης. Από τότε, όμως, αποφάσισε να ακολουθεί τη δική του δημιουργική πορεία, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που τον εκφράζουν, παρά στα χρήματα ή στη «λέξη καριέρα».

«Ο γιος του, το μεγαλύτερο μάθημα και η επιστροφή στην ουσία»

Ο Ιάσονας, ο γιος του ηθοποιού, περιγράφεται ως ο καλύτερος φίλος του Παπαζήση, διδάσκοντάς τον την αξία της χαράς, του παιχνιδιού και της παιδικότητας.

«Στα γενέθλιά μου ήμουν με τον γιο μου στο σπίτι. Μεγάλωσε πια, έγινε ένα αντράκι, είναι στην προεφηβεία και “πετάει”. Περνάει τον περισσότερο χρόνο του στα παρασκήνια και το γεύεται το επάγγελμα μου. Νομίζω ότι είναι η εποχή που εγώ γεύομαι περισσότερο αυτόν, παρά εκείνος εμένα. Τον έχω μεγαλύτερη ανάγκη τώρα εγώ. Ο Ιάσονας μού δίνει τον καλύτερο φίλο που είχα ποτέ! Πάντα πίστευα ότι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας είμαστε εμείς. Πλέον πιστεύω ότι το παιδί μου είναι ο καλύτερος φίλος που υπάρχει» ανέφερε.

«Το καλύτερο μάθημα που το έχει δώσει στο θέατρο. Πριν δύο χρόνια, στις πρόβες για τον “Βόυτσεκ”, η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο. Ο σκηνοθέτης ρώτησε τον Ιάσονα τι δεν πάει καλά στην παράσταση και εκείνος είπε: “Δεν παίζει ο Donald”. Εκεί κατάλαβα ότι έχουμε ξεχάσει τη χαρά της ιστορίας, το παιχνίδι, την παιδικότητα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που μου έχει δώσει. Από τότε βλέπω αλλιώς τα πράγματα, πιο καθαρά, πιο ουσιαστικά» συμπλήρωσε.

20:02 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

