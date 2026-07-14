«Κίνδυνος έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος»: Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άρπαξαν 410.000 ευρώ – 4 συλλήψεις

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Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, εξαρθρώθηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Οι αστυνομικοί, έπειτα από επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, συνέλαβαν τέσσερα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων και ταυτοποίησαν τα στοιχεία ακόμη 18 μελών. Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιώντας προσχήματα, όπως «κίνδυνο έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος», απέσπασαν συνολικά περισσότερα από 410.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 τρεις «συγγενικές» μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας ως τηλεφωνικά κέντρα τα σπίτια τους σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, στοχοποιούσαν ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινωνούσαν μαζί τους.

Στην συνέχεια, με το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος, τους τρομοκρατούσαν και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα που είχαν.

Μάλιστα, για να γίνουν πειστικοί, πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγηση των «τηλεφωνητών», οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης μετέβαιναν άμεσα στα σπίτια των θυμάτων. Εκεί, εφάρμοζαν δύο μεθόδους:

Πρώτον, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετούν τα χρήματα και τα τιμαλφή σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία, απ’ όπου τα αφαιρούσαν χωρίς φυσική παρουσία.

Δεύτερον, εάν το θύμα αδυνατούσε να βγει από το σπίτι, οι κατηγορούμενοι έμπαιναν σε αυτό και ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε απασχολημένο τον ηλικιωμένο στο τηλέφωνο, οι συνεργοί του ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα ή τιμαλφή.

Έπειτα από κάθε απάτη και κλοπή, οι κατηγορούμενοι πετούσαν άμεσα τις τηλεφωνικές συσκευές, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων και καρτών κινητής τηλεφωνίας, φορητούς υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης (USB sticks).

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Πάτρα

Στο μεταξύ, σε μία άλλη περίπτωση, συνελήφθησαν στην Πάτρα τρία μέλη συμμορίας που διέπραξαν κλοπή, εξαπατώντας πολίτη.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, προσποιήθηκαν τηλεφωνικά τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και με το πρόσχημα «κινδύνου πυρκαγιάς, λόγω διαρροής ρεύματος», αφαίρεσαν από ηλικιωμένο περισσότερα από 16.000 ευρώ και κοσμήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έπεισαν τον ηλικιωμένο να αφήσει έξω από την πόρτα του διαμερίσματός του μία σακούλα, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 16.120 ευρώ, καθώς και κοσμήματα. Κατά την απόπειρα αρπαγής των χρημάτων, ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι έσπρωξαν με βία την πόρτα και διέφυγαν.

Ο ηλικιωμένος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων. Έπειτα από λίγη ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κρύβονται σε αγρόκτημα με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του Σουλίου της Πάτρας, όπου και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο των κατηγορουμένων βρέθηκαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, ενώ στην πολυκατοικία όπου διαπράχθηκε η κλοπή, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη κάτω από εσωτερική σκάλα τη σακούλα με το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από τον ηλικιωμένο.

Στην Ηλεία

Επίσης, στην Ηλεία, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. και έδρασαν στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι της Ηλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες ,οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, κρατώντας ταυτόχρονα απασχολημένες τις τηλεφωνικές τους γραμμές, ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους.

Στην συνέχεια, προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλες και να τις αφήνουν σε εξωτερικά σημεία των σπιτιών.

Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να αποσπάσουν από την παράνομη δραστηριότητά τους το χρηματικό ποσό των 39.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα – χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 23.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.