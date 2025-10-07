Θοδωρής Φέρρης: «Αυτό που βιώνω τώρα είναι μία δεύτερη καριέρα, η πρώτη σταμάτησε κάπου το 2006»

Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας (6/10) και μίλησε ανοιχτά για τη ζωή, την πορεία του στη μουσική και την προσωπική του στάση απέναντι στη δημοσιότητα. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν δίστασε να μοιραστεί ιστορίες από το παρελθόν του, ενώ στη συνέχεια χάρισε στο κοινό κάποιες από τις πιο αγαπημένες του επιτυχίες, σε μια ζωντανή εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ευχαρίστησε δημόσια τον καλλιτέχνη για τη συμμετοχή του στο γλέντι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, μετά τη μεγάλη επιτυχία της στο Ευρωμπάσκετ. Ο παρουσιαστής είπε: «Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ… Όταν σε πήρε ο Σπανούλης και σου ζήτησε να τραγουδήσεις για την εθνική ομάδα, εσύ είπες ότι δεν σε νοιάζουν τα λεφτά κι ας βγει ο Βασίλης να με διαψεύσει. Εννοείται ότι οι μουσικοί πρέπει να πληρωθούν, αλλά εσύ δεν ζήτησες τίποτα και ήθελες να το κάνεις απλώς για τη χαρά που μας έδωσαν. Σε ευχαριστούμε για αυτό».

Μιλώντας για την πορεία του και την εικόνα που έχει ο κόσμος για εκείνον, ο Θοδωρής Φέρρης ανέφερε: «Νιώθω περίεργα που μου μιλάνε όλοι για τον χαρακτήρα μου. Αφού όλοι μου λένε αυτό, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στη μητέρα μου, γιατί την παιδεία την πήρα από το σπίτι μου».

Αναφερόμενος στην καριέρα του, αποκάλυψε πως αισθάνεται ότι ζει μια δεύτερη αρχή: «Αυτό που βιώνω τώρα είναι μια δεύτερη καριέρα. Η πρώτη σταμάτησε κάπου το 2006 και γύρισα δειλά-δειλά το 2013. Δεν σταμάτησα, βέβαια, ποτέ να τραγουδάω», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, σημειώνοντας πως την απολαμβάνει, αλλά και πως υπάρχουν στιγμές που τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. «Απολαμβάνω τη δημοσιότητα, εκτός από προχθές που ήρθε μια κυρία την ώρα που έτρωγα ένα μπέργκερ και μου ζήτησε να βγάλω μια τούρτα για την κόρη της. Βέβαια, κι αυτό χαρά ήταν για μένα. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ να γίνω διάσημος, αλλά τώρα που λαμβάνω αγάπη και αποδοχή, νιώθω πολύ χαρούμενος», τόνισε.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Θοδωρής Φέρρης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην εμφάνισή του: «Παλιότερα δεν ενδιαφερόμουν καθόλου για το ενδυματολογικό. Μια παλιά μου ιστορία μου είχε πει “εσύ ντύνεσαι απλώς για να βάλεις ύφασμα πάνω στο κορμί σου”. Έβγαινα στην πίστα με το ίδιο μπλουζάκι. Τα ρούχα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα. Πλέον, ανοίγω την αγκαλιά μου στη χαρά· στο παρελθόν φοβόμουν να χαρώ», παραδέχτηκε ο τραγουδιστής.