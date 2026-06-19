Ασράφ Χακίμι: Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα δικαστεί στη Γαλλία για βιασμό

Ένα γαλλικό δικαστήριο επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής Ασράφ Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται για την Παρί Σεν Ζερμέν (PSG) δήλωσε ότι «περίμενε με ανυπομονησία» τη δίκη του.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Χακίμι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και είπε ότι η δίκη θα του επιτρέψει επιτέλους να «μιλήσει».

«Επέλεξα να κρατήσω τη σιωπή μου για χρόνια. Πίστευα ότι το να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου, να δείξω υπομονή και να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη, θα επιτρέψει να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Σήμερα μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται σε βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη ημέρα. Και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία. Επιτέλους θα μπορέσω να μιλήσω» έγραψε ο διάσημος ποδοσφαιριστής.

Τον Φεβρουάριο του 2023, μια γυναίκα, τότε 24 ετών, κατήγγειλε στην αστυνομία στην περιοχή Val-De-Marne νοτιοανατολικά του Παρισιού ότι ο Χακίμι την είχε βιάσει.

Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου (η ομάδα παίζει τον δεύτερο αγώνα της για το Παγκόσμιο Κύπελλο την Παρασκευή εναντίον της Σκωτίας), αρνείται επανειλημμένα τους ισχυρισμούς.

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την έναρξη της δίκης στο ποινικό δικαστήριο του νομού Hauts-de-Seine.

«Αυτή η επιβεβαίωση ήταν αναμενόμενη. Τίποτα εδώ δεν λέει ότι είναι ένοχος για οτιδήποτε, παραμένει ακλόνητος στην υπεράσπισή του», δήλωσε η δικηγόρος του Χακίμι, Φάνι Κόλιν.

Η δικηγόρος της ενάγουσας, Ρέιτσελ-Φλόρε Πάρντο, δήλωσε ότι η απόφαση έφερε στην πελάτισσά της «ανακούφιση και ελπίδα». Η ενάγουσα είπε ότι γνώρισε τον Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω Instagram και πήγε στο σπίτι του με ταξί που είχε στείλει ο παίκτης, δήλωσε τότε αστυνομική πηγή.

Ισχυρίστηκε ότι ο παίκτης τη φίλησε, την άγγιξε χωρίς τη συγκατάθεσή της και στη συνέχεια τη βίασε. Είπε ότι κατάφερε να τον σπρώξει μακριά και να στείλει μήνυμα σε μια φίλη της, η οποία ήρθε να την πάρει.

Μιλώντας στον Τύπο για πρώτη φορά σε άρθρο του Mediapart που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η γυναίκα, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Jeanne, είπε ότι ήθελε μια δίκη «για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να ακουστεί η ιστορία μου».

«Θέλω να εξηγήσω τι λέω. Θέλω να με πιστέψει ο κόσμος», πρόσθεσε.