Μόσχα: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχεται τον Αραγτσί σήμερα εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

putin

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα κάνει δεκτό τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, που αναμένεται στη Μόσχα, την ώρα που οι ιρανοαμερικανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το TASS.

Ο κ. Αραγτσί αναχώρησε από την πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ για τη Μόσχα χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ερωτηθείς από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων αν σχεδιάζεται συνάντηση των κ.κ. Πούτιν και Αραγτσί, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε μονολεκτικά «ναι», ανέφερε το TASS.

Ο Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε χθες στο Ισλαμαμπάντ, από όπου είχε αναχωρήσει την προηγουμένη για το Ομάν, καθώς μεσολαβήτριες χώρες προσπαθούν να προωθήσουν την επανέναρξη των συνομιλιών του Ιράν με τις ΗΠΑ, έπειτα από τον πρώτο γύρο, πριν από δυο και πλέον εβδομάδες, που τερματίστηκε χωρίς να κλειστεί συμφωνία.

Ο ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, ανέφερε μέσω X ότι ο κ. Αραγτσί θα πάει «στην Αγία Πετρούπολη για να συναντηθεί με τον πρόεδρο» Πούτιν στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας «προώθησης των συμφερόντων» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με φόντο «τις εξωτερικές απειλές».

Σύμφωνα με τον κ. Τζαλαλί, το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία».

Νωρίτερα, επικαλούμενο τον κ. Τζαλαλί, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε πως ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί θα συζητήσει με ρώσους αξιωματούχους ιδίως για «τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

