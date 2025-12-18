Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: «Είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη λεκτική επίθεση στη σύζυγό του, δηλώνοντας ότι «δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη».
  • Ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι η Κωνσταντοπούλου επανέφερε «μια συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί» και αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, ανακυκλώνοντας σκοπίμως ψεύδη.
  • Ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου «εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία» και «εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: «Είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Νέα απάντηση στη λεκτική επίθεση που δέχθηκε χθες η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, με ανάρτησή του.

«H Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη. Λάσπη που εκτοξεύει απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου.

Με την χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε -για δεύτερη φορά- μια συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα “Αυγή” που την είχε αρχικά διακινήσει.

Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν.

Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και συνεχίζει με την εν γένει παρουσία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους».

Εξ άλλου, προσθέτει, «μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός.

Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της – μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της – επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευάλωτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς.

Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται. Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην εξεταστική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με εμένα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά».

Και η ανάρτηση Σκέρτσου κλείνει με το περιστατικό στη Βουλή χθες, Τετάρτη: «Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντι της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ: Πρωτοπόροι στη μοριακή απεικόνιση και στην πυρηνική ιατρική

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα τροπολογία στην πληρωμή

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:26 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έστρεψε ο Αλέξης Χαρίτσης σε παρέμβασή ...
13:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική – Ήταν προσωπική επιλογή Τσίπρα

Σε ερώτηση για την επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιανν...
13:12 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

LIVE από Λοριάν: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ 

Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή και επί...
13:05 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φίλης στον Realfm 97,8: «Δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική»

Για τα ελληνοτουρκικά, τη γεωπολιτική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα Βα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα