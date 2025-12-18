Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

  • Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ», προκαλώντας τους υπουργούς να τον διαψεύσουν.
  • Τόνισε ότι «η επιλογή να κλείσουν μαζικά καταστήματα ούτε τεχνοκρατική είναι ούτε ουδέτερη», ευνοώντας ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα παρέθεσε στοιχεία «για την προκλητική κακοδιαχείριση με αναθέσεις».
  • Εξέφρασε ανησυχίες για τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας μετά το κλείσιμο των 204 καταστημάτων και ζήτησε ένα «δημόσιο ταχυδρομείο σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο» ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής.
Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έστρεψε ο Αλέξης Χαρίτσης σε παρέμβασή του στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για «αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι «το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ το έδωσε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου», προκαλώντας τους παριστάμενους υπουργούς να τον διαψεύσουν εάν μπορούν.

«Μόνο όταν υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές της συμπολίτευσης επιχειρήθηκε μια προσωρινή αναδίπλωση», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είχε μυστικές συσκέψεις και καρατόμησε τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ ψάχνοντας για ακόμα ένα εξιλαστήριο θύμα, όπως συνηθίζει άλλωστε».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «το ευτράπελο της ματαίωσης κοινής συνεδρίασης των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών στις αρχές Νοεμβρίου, 10 μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης».

Σχετικά με το κλείσιμο των καταστημάτων, σημείωσε πως «η επιλογή να κλείσουν μαζικά καταστήματα ούτε τεχνοκρατική είναι ούτε ουδέτερη. Ευνοεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και μεταφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους πιο αδύναμους. Κι αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή, όχι αναγκαιότητα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παρέθεσε, επίσης, στοιχεία «για την προκλητική κακοδιαχείριση με αναθέσεις», όπως είπε. Συγκεκριμένα, «1 εκατ. ευρώ στον κ. Πάτση, ανάθεση σχεδόν 5 εκατ. ευρώ στην PWC για υπηρεσίες συμβούλου, με ασφαλιστήριο 500.000 ευρώ για τα στελέχη της διοίκησης και μάλιστα τις μέρες ακριβώς που ανακοινωνόταν το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων». Ρώτησε, δε, εάν όλα αυτά υπηρετούν τον εξορθολογισμού του κόστους, για τον οποίο μιλάει το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου, που εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών. «Μην επιχειρείτε να καλυφθείτε πίσω από το Υπερταμείο», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου έως το 2027 μιλάει για όραμα να γίνουν τα ΕΛΤΑ θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας» και ρώτησε:

«1. Διασφαλίζεται η καθολική υπηρεσία μετά το κλείσιμο των 204 καταστημάτων;

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έστειλε επιστολή και ζητάει από τα ΕΛΤΑ άμεση πληροφόρηση για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας. Τι έχουν απαντήσει τα ΕΛΤΑ;

3. Πώς υπολογίζεται το κόστος της καθολικής υπηρεσίας και πότε καταβάλλεται; Καταβάλλεται τακτικά και εμπρόθεσμα ή καθυστερεί; Και πόσο επηρεάζεται αυτό από τη μείωση του δικτύου;».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στους εργαζόμενους, μόνιμους και εργολαβικούς, ζητώντας από τους υπουργούς να δεσμευτούν για τη διασφάλισή τους.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι υποδομή συνοχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος έφτανε μέχρι το τελευταίο χωριό, μέχρι τον ηλικιωμένο, τον αγρότη, τον μικρό επαγγελματία. Και αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να μετριέται μόνο με λογιστικούς όρους. Εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ένα δημόσιο ταχυδρομείο σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο, οικονομικά βιώσιμο, αλλά ταυτόχρονα παρόν σε όλη τη χώρα. Ένα εργαλείο ισότιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

