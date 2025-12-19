Ο σύζυγός της συμπεριφέρεται όπως το παιδί τους – «Χρησιμοποιεί αστείες δικαιολογίες για να μην κάνει δουλειές και να ξοδεύει λεφτά»

Τι θα κάνατε; Θα δίνατε την ευκαιρία σ’ έναν ανώριμο άνδρα να αλλάξει και να δεσμευτεί, ή θα τερματίζατε τη σχέση; Αυτή η γυναίκα, στα τριάντα της, έχει έναν σύζυγο της ηλικίας της, και περνούν πραγματικά δύσκολες στιγμές στο γάμο τους.

Τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που δεν είναι εύκολο για εκείνη να εκφράσει με λόγια όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ένας γάμος σε κρίση

Τώρα, και οι δύο έχουν δουλειές, ζουν στο ίδιο σπίτι και έχουν ένα παιδί που αυτή την περίοδο πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Ο καθένας κουβαλάει τις δικές του ψυχικές και σωματικές δυσκολίες, που έχουν συσσωρευτεί και έχουν κάνει αυτή τη δύσκολη φάση ακόμη πιο έντονη.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ έχουμε σοβαρές διαφωνίες, όπως –χωρίς συγκεκριμένη σειρά– έλλειψη οικειότητας, έλλειψη ειλικρίνειας, ύποπτη απιστία (ακόμη προσπαθώ να επιβεβαιώσω), επιβεβαιωμένη οικονομική απιστία, και άνιση κατανομή των οικιακών και γονεϊκών ευθυνών», εξηγεί η ίδια.

«Ο σύζυγός μου δικαιολογεί τις περισσότερες από αυτές τις συμπεριφορές (όλα αυτά είναι μονομερή, μόνο εκείνος τα κάνει, εκτός από την άνιση κατανομή της εργασίας) λέγοντας ότι είναι ο κύριος εισοδηματίας του νοικοκυριού μας (κερδίζει περίπου το 60% των εσόδων μας) και ως “άνδρας” έχει ορισμένα δικαιώματα και προσδοκίες».

«Εγώ βγάζω λιγότερα, εν μέρει επειδή έχω αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών ευθυνών, την υγειονομική φροντίδα του, τη δική μου, και τη φροντίδα της κόρης μας με ειδικές ανάγκες· επιπλέον, όλα τα προνόμια μας (ασφάλεια, ασφαλιστική κάλυψη ζωής, συνταξιοδοτικά, κ.ά.) βγαίνουν από τους μισθούς μου».

Πρόσφατα, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον σύζυγό της για το πώς δεν μοιράζονται τις οικιακές δουλειές με τρόπο που να είναι δίκαιος για εκείνη ή έστω ίσος.

“Δεν θέλει ν’ αλλάξει”

Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύζυγός της είναι παράλογος σχετικά με το πώς ξοδεύει τον χρόνο και τα χρήματά του.

Και οι δύο δουλεύουν τις ίδιες ώρες στις δουλειές τους, όμως εκείνη πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο πέντε με έξι μέρες την εβδομάδα, ενώ ο σύζυγός της εργάζεται από το σπίτι.

Της προκαλεί δυσφορία το γεγονός ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να πιστεύει ότι εκείνη πρέπει να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες για το παιδί και τις δουλειές του σπιτιού απλώς λόγω του φύλου της.

Επιπλέον, απεχθάνεται το γεγονός ότι ο σύζυγός της μετατρέπει τα πάντα σε «δικά του χρήματα» ή «δικά της χρήματα», παρόλο που έχουν κοινούς λογαριασμούς αλλά και ιδιωτικούς.

Κι όμως, τσακώνονται ασταμάτητα για το πόσο απερίσκεπτα ξοδεύει εκείνος.

Σπαταλά περίπου το 10% των χρημάτων που παίρνουν μετά τους φόρους, αλλά μετά της κάνει σκηνές για το τι ξοδεύει εκείνη.

«Θα μπορούσαμε να αποταμιεύουμε ολόκληρο το εισόδημά μου και ακόμα περισσότερα, να ζούμε αποκλειστικά από τα δικά του αν ήταν πρόθυμος να κάνει μικρές αλλαγές, αλλά αντίθετα, – ντροπή μου – μόλις και μετά βίας πληρώνουμε τους λογαριασμούς με ένα κοινό εισόδημα 6 ψηφίων», παραδέχτηκε.

«Πρόσφατα είπα στον σύζυγό μου ότι δεν νιώθω πως έχω έναν ίσο σύντροφο, νιώθω ότι έχω μια πλήρη απασχόληση και ότι είμαι μια μονογονέας για δύο παιδιά, και αυτό τον ενόχλησε πολύ».

«Τον αγαπώ βαθιά και βλέπω τεράστιες ικανότητες σε εκείνον, αλλά δεν μπορώ να αντέξω για πάντα το βάρος του να είμαι ταυτόχρονα μητέρα/σύζυγος/διαχειρίστρια του σπιτιού/οικιακή βοηθός/προσωπική βοηθός. Πρότεινα συμβουλευτική γάμου, την οποία εκείνος αρνήθηκε. Δεν ξέρω πώς να φτάσω σε εκείνον.»

Ο σύζυγός της αδυνατεί να δει ότι εκείνος είναι το πρόβλημα και έχει πείσει τους δικούς του ότι είναι τέλειος. Εκείνη απευθύνθηκε στη μητέρα και στον πατέρα του σαν μια κραυγή βοήθειας, και εκείνοι την παρουσίασαν ως ψεύτρα όταν τους μίλησε για τη συμπεριφορά του.