Κολομβία: Δεκάδες τραυματίες σε επεισόδια στον τελικό κυπέλλου

Σύνοψη από το

  • Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 59 ατόμων, ανάμεσά τους και επτά αστυνομικοί.
  • Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης όπου η Ατλέτικο Νασιονάλ κατέκτησε το τρόπαιο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε κατασχέσεις όπλων και πυροτεχνημάτων.
  • Ο δήμαρχος του Μεντεγίν, Φεντερίκο Γκουτιέρες, προανήγγειλε συνέπειες για όσους «προκάλεσαν βία», τονίζοντας ότι «όποιος πήγε στο γήπεδο για να επιτεθεί, να καταστρέψει ή να σπείρει φόβο, θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου».
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Συνέπειες για όσους βρέθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας με σκοπό «να προκαλέσουν βία» προανήγγειλε ο δήμαρχος του Μεντεγίν, Φεντερίκο Γκουτιέρες, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 59 ατόμων, ανάμεσά τους και επτά αστυνομικοί.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη λήξη της δεύτερης αναμέτρησης του τελικού στο Estadio Atanasio Girardot, όπου η Ατλέτικο Νασιονάλ επικράτησε με 1-0 της συμπολίτισσας Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν, κατακτώντας το τρόπαιο.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Γουίλιαμ Καστάνιο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Teleantioquia ότι κατά τους ελέγχους στο γήπεδο κατασχέθηκαν όπλα, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα. Όπως ανέφερε, «ήταν απαραίτητη η κλιμακωτή χρήση βίας, προκειμένου να αποτραπεί η εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, να ελεγχθούν εστίες διατάραξης της δημόσιας τάξης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που παρευρέθηκαν στο γεγονός».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Γκουτιέρες υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ωστόσο μια μικρή ομάδα «απείθαρχων» είχε στόχο τη βία.

«Όποιος πήγε στο γήπεδο για να επιτεθεί, να καταστρέψει ή να σπείρει φόβο, θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταστρέψουν αυτό που ανήκει σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Για χρόνια ήμασταν παράδειγμα ειρηνικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Τι απογοήτευση».

Πηγή: ΑΠΕ

