Κουβέιτ: Η αεράμυνα αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και drones – Ήχησαν σειρήνες συναγερμού

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Η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας.

Οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας λόγω εναέριων απειλών, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των πυραύλων και των drones που αναχαιτίστηκαν. Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Πηγή: Reuters