Κουβέιτ: Η αεράμυνα αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και drones – Ήχησαν σειρήνες συναγερμού

Οι αρχές του Κουβέιτ ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας λόγω εναέριων απειλών. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπαχρέιν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας.
  • Οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας λόγω εναέριων απειλών, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ.
  • Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των πυραύλων και των drones που αναχαιτίστηκαν, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας.

Οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας λόγω εναέριων απειλών, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των πυραύλων και των drones που αναχαιτίστηκαν. Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Πηγή: Reuters

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ