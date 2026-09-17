Η αιχμή Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ με… μπάσκετ: «Κι εγώ θέλω να καρφώνω ανάποδα όπως ο Τζόρνταν» – ΒΙΝΤΕΟ

Στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στις παροχές στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει, όσο όμως και στους πολιτικούς του αντιπάλους, το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη τον κ. Τσίπρα αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά.

Κατά της διάρκεια της συνέντευξής του στην ΕΡΤ, επεφύλαξε ένα αρκετά καυστικό σχόλιο για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Χαριλάου Τρικούπη, παίρνοντας “πάσα” από την ερώτηση για την πιθανότητα συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κάθε τέτοια πιθανότητα, λέγοντας “σε καμία περίπτωση“.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τότε εάν υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα το θεωρήσει ο ίδιος ως αποδοκιμασία.

«Ο στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε να κερδίσουμε στις εκλογές. Δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Γιατί πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα; Ο κ. Τσίπρας λέει θέλω να είμαι δεύτερος και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι αυτοδύναμος. Ναι και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν αλλά και 20 χρονών που ήμουν απείχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτή την επιθυμία μου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.