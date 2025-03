Καναδάς: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω χιονοθύελλας στο Οντάριο

Περισσότεροι από 300.000 Καναδοί έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές του Οντάριο, καθώς μια χιονοθύελλα σαρώνει αυτήν την επαρχία του Καναδά, σύμφωνα με την εταιρεία Hydro One.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά εξέδωσε προειδοποιήσεις για χιονόνερο στην Οτάβα και σε τμήματα του Κεμπέκ και του Οντάριο μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος οι παγωμένες χιονονιφάδες να μετατραπούν σε χαλάζι.

Good morning. If you still have power in Ontario this morning, you’re in the minority. Ice accretion amounts ranging from 1″ to 1.5″ has wreaked havoc on the trees here.

Dundonald, Ontario #onstorm #shareyourweather @ECCCWeatherON @weathernetwork pic.twitter.com/aPwNJTrRRG

— Chris Knox (@ChrisKnoxPhotog) March 30, 2025