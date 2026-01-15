Ηλιόπουλος: Πρόστιμα στους παίκτες της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο

Σύνοψη από το

  • Η εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ και ο αποκλεισμός της Ένωσης στο Κύπελλο Ελλάδος έφερε πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ για τους παίκτες της ΑΕΚ.
  • Την απόφαση για το πρόστιμο έλαβε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας.
  • Το πρόστιμο ωστόσο θα ακυρωθεί, εφόσον οι ποδοσφαιριστές κάνουν το 3Χ3 στα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι σε Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

Η εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ και ο αποκλεισμός της Ένωσης στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έφερε πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό αποφάσισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ωστόσο άφησε ένα περιθώριο, καθώς τόνισε ότι δεν θα το πληρώσουν, εφόσον κερδίσουν Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό.

H απόφαση του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ να επιβληθεί πρόστιμο 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας θα “ακυρωθεί”, εφόσον κάνουν το 3Χ3 σε ένα πρόγραμμα “φωτιά” για τους “κιτρινόμαυρους” στη συνέχεια της Super League.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός: Τι εξετάζεται

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:19 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Άντε Γκργκούρεβιτς: Πέθανε στα 51 του χρόνια ο πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ και του Άρη

O κόσμος του μπάσκετ θρηνεί τον χαμό του Άντε Γκργκούρεβιτς ο οποίος είχε αγωνιστεί και σε ελλ...
01:54 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Νιγηρία – Μαρόκο 2-4 (πεν., 0-0 κ.δ. και παρ.): Στον τελικό ο Ελ Κααμπί, μοιραίος ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι – Πρόκριση για την Σενεγάλη με γκολάρα του Σαντιο Μανέ – Δείτε βίντεο

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη θα αναμετρηθούν την Κυριακή (18/01, 21:00) στον μεγάλο τελικό του Κυπ...
00:32 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Αλμπαθέτε απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο – Δύο γκολ σημείωσε ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, δείτε βίντεο

Η νέα εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνα...
00:06 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η On air σεξουαλική επίθεση σε παρουσιάστρια – Την είχε φιλήσει με το ζόρι στο στόμα, δείτε βίντεο

Βίντεο από παλιότερη συνέντευξη του Χούλιο Ιγκλέσιας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι