Τραγωδία στο Τέξας: Στρατιωτικός σκοτώθηκε από πτώση κατά τη διάρκεια επίδειξης

Τραγωδία έλαβε χώρα στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σκοτώθηκε ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επίδειξης στο στάδιο «Alamodome», μπροστά στα μάτια περισσότερων από 23.000 θεατών. Ο στρατιωτικός επιχειρούσε να κατεβεί με σχοινί από την οροφή του γηπέδου, στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμή των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, όταν έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στον αγωνιστικό χώρο.

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο (17/10), λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) και της ομάδας της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

Ο στρατιωτικός υπηρετούσε στο 2ο Απόσπασμα της 6ης Μοίρας Εκπαίδευσης Μάχης της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και συμμετείχε σε προγραμματισμένη επίδειξη καταρρίχησης, η οποία αποτελούσε μέρος της τελετής «Χαιρετισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις και στους Βετεράνους».

Σοκαρισμένοι οι θεατές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα μέλη της στρατιωτικής μονάδας επρόκειτο να πραγματοποιήσουν κατάβαση με σχοινιά από την οροφή του σταδίου, η οποία βρίσκεται σε ύψος περίπου 52 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας από τους στρατιωτικούς έχασε τον έλεγχο της κατάβασης και έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους χιλιάδες φιλάθλους που παρακολουθούσαν την επίδειξη.

Ιατρικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες για περίπου δέκα λεπτά.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα «San Antonio Express-News», μέλη του προσωπικού του UTSA σχημάτισαν ένα ημικύκλιο γύρω από τον τραυματισμένο στρατιωτικό, προκειμένου να περιορίσουν την ορατότητα προς το σημείο όπου οι διασώστες επιχειρούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο στάδιο προκάλεσαν έντονη αναστάτωση, με τους θεατές να παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις προσπάθειες των διασωστών.

“Όλοι ήταν σιωπηλοί”

Ο Άντριαν Κόρεϊ, ο οποίος είδε την πτώση, περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο KSAT την ατμόσφαιρα που επικράτησε αμέσως μετά το δυστύχημα.

«Όλοι ήταν σιωπηλοί, η μπάντα σταμάτησε να παίζει. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στρατιωτική επίδειξη είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της ρίψης νομίσματος πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Εξαιτίας του περιστατικού, η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε περίπου δέκα λεπτά, ενώ στις εξέδρες βρίσκονταν συνολικά 23.297 θεατές.

Τα τέσσερα μέλη της στρατιωτικής ομάδας που συμμετείχαν στην επίδειξη ανήκαν σε μονάδα με αντικείμενο την εκπαίδευση ελεγκτών αεροπορικών επιχειρήσεων μάχης.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους περιλαμβάνονται εξειδικευμένες τεχνικές καταρρίχησης με σχοινιά, οι οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αποβίβαση στρατιωτικού προσωπικού από ελικόπτερα σε ύψη που ξεπερνούν τα 30 μέτρα.

Το «Alamodome», ιδιοκτησίας του δήμου του Σαν Αντόνιο, διαθέτει οροφή ύψους περίπου 52 μέτρων και φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειές του δεν περιορίζονται στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στρατιωτικού, αλλά επηρεάζουν και όσους έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας.

Ενεργοποιούνται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το περιστατικό που σημειώθηκε στην έναρξη του αποψινού αγώνα ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τον στρατιωτικό που επλήγη, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του στις Ένοπλες Δυνάμεις», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Στην ίδια ανακοίνωση προστέθηκε: «Αναγνωρίζουμε ότι μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί συναισθηματικά από αυτό το περιστατικό και ενεργοποιούμε υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και για τους φοιτητές μας».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η American Conference, η αθλητική περιφέρεια στην οποία συμμετέχει το πανεπιστήμιο, εκφράζοντας επίσης τη βαθιά θλίψη της.

«Συμβουλευτήκαμε εκπροσώπους και των δύο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη διοίκηση του Alamodome, τις τοπικές αρχές και μια ομάδα εργασίας, προκειμένου να εξετάσουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ η ταυτότητα του στρατιωτικού δεν είχε δημοσιοποιηθεί στις αρχικές επίσημες ανακοινώσεις.