Σκηνές απείρου κάλλους σε ματς ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην Κοζάνη που δεν τελείωσε ποτέ – Δείτε βίντεο

Σουρεαλιστικές σκηνές διαδραματίστηκαν σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, με τον Πανατολικό να προηγείται με 8-0 του Φ.Σ. Κοζάνης στο ημίχρονο αλλά το ματς να μην τελειώνει ποτέ.

Ειδικότερα, το μεγάλο σκορ στο ματς της Κοζάνης, φαίνεται ότι έκανε έξαλλο τον πρόεδρο των γηπεδούχων, ο οποίος και εμφανίστηκε να τα ψάλλει στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, έχοντας φθάσει μέχρι και πίσω από την εστία.

Οι παίκτες εκνευρίστηκαν όμως από τη συμπεριφορά του, αφού φέρονται να υπήρξαν και ύβρεις από την πλευρά του, με αποτέλεσμα να αρνηθούν να βγουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, ενώ υπήρξε και σχετικό επεισόδιο με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο πετώντας τη φανέλα του με νεύρα.





Και νέα ένταση

Σύμφωνα με το kozan.gr μάλιστα, υπήρξε και νέα ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες και τους προέδρους τους. Από την πλευρά των φιλοξενουμένων εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους και τόσο ο προπονητής όσο και ο πρόεδρος του Παναιτολικού, κατήγγειλαν για απρεπή και αντιαθλητική συμπεριφορά τον πρόεδρο της Κοζάνης. Από την πλευρά του εκείνος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε χτύπημα στη μύτη κατά τη διάρκεια των διαπληκτισμών.

Ως εκ τούτου, οι δύο πρόεδροι κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, με τις ακριβείς συνθήκες των όσων συνέβησαν και τυχόν περαιτέρω νομικές ενέργειες να μένουν προς διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές.

