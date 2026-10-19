Δημητροπούλου: “Aπό τότε που έγινα μαμά άλλαξε ο τρόπος που βλέπω γενικώς τη ζωή”

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Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά “Για σένα” του Alpha, η Ευγενία Δημητροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και την δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη ηθοποιός αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μητρότητας και στις αλλαγές που αυτή έφερε στη ζωή και στην καθημερινότητα της.

“Αφιερώνω πάντα χρόνο στην οικογένειά μου”