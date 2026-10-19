Δημητροπούλου: “Aπό τότε που έγινα μαμά άλλαξε ο τρόπος που βλέπω γενικώς τη ζωή”

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά “Για σένα” του Alpha, η Ευγενία Δημητροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και την δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.
Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη ηθοποιός αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μητρότητας και στις αλλαγές που αυτή έφερε στη ζωή και στην καθημερινότητα της.
“Αφιερώνω πάντα χρόνο στην οικογένειά μου”
- “Από τότε που έγινες μαμά, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τη δουλειά σου και τις επιλογές που κάνεις ως ηθοποιός”;
- Νομίζω πως από τότε που έγινα μαμά άλλαξε ο τρόπος που βλέπω γενικώς τη ζωή. Όμως, δεν θα έλεγα ποτέ πως άλλαξε στο κομμάτι της δουλειάς. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου και αυτό που δίνει ενέργεια. Φυσικά, όμως, φροντίζω να αφιερώνω πάντα χρόνο στην οικογένεια μου”.
- “Λένε ότι η μητρότητα είναι ο πιο απαιτητικός αλλά και ο πιο όμορφος ρόλος. Εσύ, μετά την εμπειρία σου, θα έλεγες ότι είναι, πράγματι, ο πιο σημαντικός ρόλος της ζωής σου”;
- “Αναμφίβολα, είναι. Είναι ένας ρόλος που αναλαμβάνεις δια βίου και χωρίς πρόβες. Αλλά είναι ένας ρόλος που διαμορφώνεται καθημερινά, που αλλάζει μέσα στα χρόνια. Σε ωριμάζει, σε δοκιμάζει και σου προσφέρει απέραντη χαρά και αγάπη”.