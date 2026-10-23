Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στη 10άδα η Ελλάδα, αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της

Θετικό πρόσημο είχε ο ευρωπαϊκός απολογισμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και να διατηρεί το απόλυτο των νικών στη διοργάνωση.

Η νέα επιτυχία των «ερυθρόλευκων» απέφερε 400 βαθμούς στην Ελλάδα, ενώ ισάριθμους πρόσθεσε και ο Παναθηναϊκός, ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της χώρας στους 46.612 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA.

Την ίδια στιγμή, ευνοϊκά εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα και στις χώρες που διεκδικούν τη 10η θέση, με την Ελλάδα να ενισχύει τη θέση της χάρη στις απώλειες των βασικών ανταγωνιστών της.

Η Τσεχία είχε περιορισμένα κέρδη, καθώς η Βικτόρια Πλζεν ηττήθηκε εντός έδρας από τη Λέφσκι Σόφιας, ενώ η Σπάρτα Πράγας δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στον Πειραιά. Η μοναδική βαθμολογική ενίσχυση για τους Τσέχους προήλθε από την ισοπαλία της Γιάμπλονετς με την Μπράιτον, η οποία απέφερε 200 βαθμούς.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για την Πολωνία, η οποία είχε περιορισμένη συνεισφορά στη βαθμολογία, καθώς μόνο η Λεχ Πόζναν πρόσθεσε βαθμούς, την ώρα που η Γιαγκελόνια γνώρισε την ήττα από την Άντερλεχτ.

Η βαθμολογία της UEFA: