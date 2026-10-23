Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Τσαλίκη: «Εγώ διαφωνώ σε αυτά που είπε για τον Τάκη…»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Τσαλίκη για τον Τάκη Ζαχαράτο προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να εκφράζει δημόσια τη διαφωνία της. 

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Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι δηλώσεις του Γιώργου Τσαλίκη για τον Τάκη Ζαχαράτο προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
  • Μετά την προβολή των όσων είπε ο τραγουδιστής, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Εγώ διαφωνώ σε αυτά που είπε ο Γιώργος για τον Τάκη, με όλο τον σεβασμό».
  • Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν για χρόνια αγαπημένοι φίλοι και ανέφερε: «Δηλαδή, κακώς το είπε αυτό για τον Τάκη».

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Οι δηλώσεις του Γιώργου Τσαλίκη για τον Τάκη Ζαχαράτο προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Αφού παρακολούθησε τα όσα είπε ο τραγουδιστής, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την προσωπική της άποψη.

Συγκεκριμένα, η έμπειρη παρουσιάστρια είπε ότι: «Εγώ διαφωνώ σε αυτά που είπε ο Γιώργος για τον Τάκη, με όλο τον σεβασμό. Γενικώς συμφωνώ στα περισσότερα που είπε. Εννοώ ότι ο Τάκης με τον Γιώργο ξεκίνησαν μαζί από την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια».  

«Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία μπορεί και να διαπληκτίστηκαν, να τσακώθηκαν, ο ένας να απομακρύνθηκε από τον άλλον, δεν σημαίνει ότι ο Τάκης δεν πληγώθηκε με την απώλειά του, δεν τον πόνεσε, δεν τον αγαπούσε τον Γιώργο», συνέχισε.

Ακόμη, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως: «Δηλαδή, κακώς το είπε αυτό για τον Τάκη. Θεωρώ ότι ο Τάκης πραγματικά ήταν από τους ανθρώπους, που τον είδα και στην κηδεία, πόνεσε πραγματικά για την απώλεια του Γιώργου. Γιατί είναι άνθρωποι που μεγάλωσαν από παιδιά μαζί». 

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